غوغل تطلق تحديثاً تجريبياً لهواتف Pixel لمعالجة مشكلات البصمة والصوت

photo 2026 08 03 12 50 42 غوغل تطلق تحديثاً تجريبياً لهواتف Pixel لمعالجة مشكلات البصمة والصوت

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل إصداراً تجريبياً جديداً من تحديث Android 17 QPR1 لهواتف Pixel، يتضمن تحسينات في أداء النظام واستقراره، إضافة إلى إصلاح عدد من المشكلات التي واجهها المستخدمون، أبرزها أعطال مستشعر بصمة الإصبع وتشويش الصوت.

وذكر موقع Android Central التقني في تقرير نشره أمس الأحد أن غوغل طرحت الإصدار التجريبي الثامن من التحديث، الذي يركز على معالجة أخطاء تؤثر في تجربة الاستخدام، من بينها عدم استجابة مستشعر البصمة عند محاولة فتح قفل الهاتف، وظهور ضوضاء أو تشويش صوتي أثناء تشغيل الوسائط أو استقبال الإشعارات.

ويحمل التحديث الجديد رقم الإصدار CP31.260623.010، ويتوفر لهواتف Pixel 6 والإصدارات الأحدث، مع استمرار تضمينه تحديثات الأمان لشهر تموز الماضي، إلى جانب أحدث إصدار من خدمات Google Play.

كما شملت التحسينات إصلاح مشكلة انقطاع الاتصال بقاعدة شحن Pixel Tablet، ومعالجة خلل كان يؤثر في قدرة بعض علامات NFC على قراءة البيانات أو فتح الروابط الإلكترونية.

ويمكن للمستخدمين المشتركين في برنامج Android Beta تثبيت التحديث من خلال إعدادات الهاتف، عبر قسم النظام ثم تحديثات البرامج واختيار تحديث النظام عند توفر الإصدار.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود غوغل المتواصلة لتحسين أداء هواتف Pixel وتعزيز استقرار نظام أندرويد، قبل طرح النسخة المستقرة من التحديث لاحقاً.

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