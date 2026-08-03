بعد تجربة مع الشلل.. صيني يطور كرسياً متحركاً بتقنية التحكم الدماغي

بكين-سانا

حوّل رجل صيني تجربته مع الشلل إلى دافع لتطوير تقنية تساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الحركة، بعدما ابتكر نموذجاً أولياً لكرسي متحرك يمكن التحكم فيه عبر إشارات الدماغ خلال 48 ساعة فقط، وحصل على الجائزة الأولى في فئة الأجهزة ضمن مسابقة تقنية أقيمت في مدينة شنغهاي الصينية.

وذكر موقع South China Morning Post في تقرير نشره أول أمس، أن وانغ نينغ البالغ من العمر 33 عاماً، وزوجته شاركا في هاكاثون نظمته شركة RedNote، وتمكنا خلاله من تصميم الجهاز الذي يعتمد على تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب، وهي تقنيات تتيح تحويل إشارات الدماغ إلى أوامر للتحكم بالأجهزة الإلكترونية.

وتعود قصة وانغ إلى عام 2020، عندما شُخص بإصابته بورم في الحبل الشوكي يبلغ قطره 13 سنتيمتراً، ما أدى إلى إصابته بالشلل مرتين بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين، ووصلت حالته في إحدى المراحل إلى فقدان القدرة على تحريك جسده باستثناء عينيه، إلى جانب معاناته من آلام عصبية شديدة.

وبفضل برامج إعادة التأهيل ودعم زوجته، تمكن وانغ تدريجياً من استعادة القدرة على الوقوف والمشي، إلا أن تجربته دفعته إلى البحث عن حلول تساعد المصابين بإصابات الحبل الشوكي، فبدأ تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي وواجهات الدماغ والحاسوب رغم عدم امتلاكه خبرة سابقة في البرمجة أو هندسة الأجهزة.

وخلال الهاكاثون، طور وانغ وزوجته نموذج الكرسي المتحرك في فترة قصيرة، قبل أن يعملا على تحسين أدائه بعد ظهور تحديات تتعلق بسرعة الاستجابة ودقة الأوامر، وذلك عبر دمج إشارات الدماغ مع إشارات عضلات الوجه واستخدام خوارزميات لتحليل البيانات.

وحصل النموذج على المركز الأول في فئة الأجهزة، إضافة إلى جائزة مالية قدرها 50 ألف يوان، كما عُرض لاحقاً خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي.

ويمثل هذا الابتكار توجهاً متزايداً نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وواجهات الدماغ والحاسوب لتطوير أدوات تمنح الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية استقلالية أكبر وتحسّن جودة حياتهم.