باحثون روس يكتشفون معدناً جديداً غنياً بالعناصر الأرضية النادرة

موسكو-سانا

أعلن باحثون روس اكتشاف معدن جديد أطلق عليه اسم “كولا أشكروفتيت” في منجم كيروفسكي بمنطقة خيبيني الجبلية شمال غرب روسيا، في اكتشاف يسلط الضوء على التنوع الجيولوجي للمنطقة وأهميتها في أبحاث المعادن النادرة.

وذكرت وكالة سبوتنيك، نقلاً عن وزارة التعليم والعلوم الروسية اليوم الأحد، أن المعدن الجديد يتميز بتركيب بلوري معقد، ويحتوي على عدد من العناصر الأرضية النادرة، من بينها الإيتريوم، إضافة إلى السيليكون والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والفلور.

وأوضحت أن المعدن اكتشفه باحثون من مركز كولا العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بالتعاون مع جامعة سان بطرسبورغ الحكومية ومتحف فيرسمان للمعادن، مشيرة إلى أن خصائصه البلورية المعقدة تجعله من بين المعادن الأكثر تركيباً بين الأنواع المعروفة.

ويعد كولا أشكروفتيت من المعادن النادرة التي تحظى باهتمام الباحثين في علوم الأرض، نظراً لاحتوائه على عناصر تدخل في عدد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، فيما تتواصل الدراسات لتحديد خصائصه وإمكاناته المستقبلية.