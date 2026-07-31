رقم ميلاده يجلب له الحظ.. أمريكي يفوز بمليون دولار في بطاقة يانصيب

واشنطن-سانا

قاد ارتباط رجل أمريكي بالرقم سبعة إلى الفوز بجائزة مالية قدرها مليون دولار، بعدما اشترى بطاقة يانصيب قابلة للخدش تحمل رمزاً مرتبطاً بهذا الرقم، ليكتشف بعد دقائق حصوله على الجائزة الكبرى.

ووفقاً لما ذكرته وكالة يونايتد برس إنترناشيونال (UPI) أمس الخميس، قال توماس مونوز، من ولاية كارولاينا الشمالية، لمسؤولي يانصيب التعليم في الولاية: إنه اشترى بطاقة “تريبل ريد 777” القابلة للخدش بقيمة 10 دولارات من متجر في مدينة كاندور، بعدما لفت انتباهه ارتباطها بالرقم الذي يعتبره مميزاً في حياته.

وأوضح مونوز أن الرقم سبعة يحمل له معنى خاصاً، قائلاً إنه وُلد في السابع من عام 1977، لذلك شعر بأن عليه شراء البطاقة فور رؤيتها.

وبعد خدش البطاقة مباشرة، اكتشف مونوز أنه فاز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار، مؤكداً أنه شعر بمشاعر قوية فور ظهور النتيجة.

وتبقى مثل هذه القصص محط اهتمام بسبب المصادفات التي يربطها الفائزون بتجاربهم الشخصية ولحظات الحظ غير المتوقعة.