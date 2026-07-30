محطة طاقة شمسية أمريكية تستخدم النحل وسيلة طبيعية لردع الدببة

واشنطن-سانا

لجأت محطة أمريكية للطاقة الشمسية إلى وسيلة طبيعية لحماية منشآتها من اقتحامات الدببة السوداء، بعدما لم تتمكن الحواجز التقليدية من منع دخولها إلى الموقع.

وذكرت المنصة الدولية “إيكوبورتال” المتخصصة بأخبار البيئة أول أمس أن محطة “بلاك بير سولار” في مقاطعة باكنغهام بولاية فرجينيا الأمريكية، تعرضت لاقتحامات متكررة من قبل الدببة منذ بدء تشغيلها عام 2022، ما هدد الألواح الشمسية والأسلاك وأنظمة المراقبة، وتسبب بارتفاع تكاليف الصيانة.

وأوضحت أن إدارة المحطة وضعت أربع خلايا نحل تضم نحو 180 ألف نحلة في المناطق الأكثر عرضة لدخول الدببة.

وأشارت الشركة المشغلة للمحطة إلى أن الدببة تمتلك مناطق حساسة في الأنف والعينين والأذنين، وعند اقترابها من خلايا النحل تتعرض للسعات تدفعها إلى الابتعاد، من دون أن تسبب لها أذى دائماً، لافتة إلى أن هذا الحل جاء بديلاً عن تركيب سياج كهربائي مرتفع التكلفة.

ولا تقتصر فائدة خلايا النحل على حماية المحطة، إذ تسهم أيضاً في إنتاج العسل، ضمن نموذج يجمع بين حماية منشآت الطاقة ودعم التنوع الحيوي وتحقيق عائد اقتصادي إضافي، كما زرع القائمون على المشروع نباتات وأزهاراً محلية لتوفير مصدر غذاء للنحل وتعزيز النظام البيئي المحيط.

وتعكس هذه التجربة توجهات متزايدة نحو استخدام حلول طبيعية وصديقة للبيئة للتعامل مع التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، بما يحقق التوازن بين حماية البنية التحتية والحفاظ على الحياة البرية.