بركان كيلاويا في هاواي يشهد ظاهرة بخارية دوّامية نادرة

واشنطن-سانا

شهد بركان كيلاويا في الجزيرة الكبيرة بولاية هاواي الأمريكية نشاطاً ثورانياً غير مسبوق، أسفر عن تشكّل ظاهرة طبيعية نادرة تُعرف بالدوامة البخارية البركانية، والتي ظهرت على هيئة عمود بخاري دوّار ذي مظهر شبحي.

ووفقاً لما نقلته شبكة CNN اليوم الخميس، فقد رُصدت هذه الظاهرة خلال أحدث نشاط ثوراني للبركان، حيث وثّقها باحثون ومهتمون بالنشاط البركاني في المنطقة.

وتتكون هذه الظاهرة عندما ترتفع الغازات الساخنة والبخار بسرعة من سطح البركان، ما يؤدي إلى سحب الهواء المحيط نحو الأعلى، وفي حال توفر حركة دورانية كافية في التيارات الهوائية، يمكن أن يتشكل عمود هوائي دوّار يمتد مع تصاعد البخار.

ويؤدي تكاثف البخار في هذه الظروف إلى ظهور عمود حلزوني واضح المعالم، يبدو وكأنه دوامة بخارية متحركة، في مشهد يُعد من الظواهر النادرة المرتبطة بالنشاط البركاني.

ويشير مختصون في علوم الجيولوجيا إلى أن مثل هذه الظواهر تساعد في فهم ديناميكيات الغازات المنبعثة من البراكين وتفاعلها مع الغلاف الجوي المحيط بها.