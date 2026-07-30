اكتشاف أقدم كهرمان معروف بالعالم في الصين يعود إلى 385 مليون عام

بكين-سانا

اكتشف فريق بحثي صيني أقدم كهرمان معروف في العالم داخل طبقات فحم قديمة في منطقة غرب جونغار بإقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، في اكتشاف يرجع تاريخ إنتاج النباتات للراتنج إلى نحو 385 مليون عام، أي قبل نحو 65 مليون سنة مما كان يُعتقد سابقاً.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP)، في تقرير نشرته أول أمس، أن فريقاً من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عثر على 241 شظية مجهرية من الكهرمان بعد فحص نحو 10 كيلوغرامات من الفحم المستخرج من المنطقة، تراوحت أحجامها بين 0.1 و1.5 مليمتر.

وأوضح الباحثون أن الفحوص باستخدام الأشعة فوق البنفسجية للعينات أظهرت توهجاً أزرق مميزاً، فيما أكدت التحاليل الكيميائية المتقدمة أنها كهرمان متحجر يعود إلى نحو 385 مليون عام.

وأظهرت التحاليل أن الكهرمان المكتشف يحمل خصائص كيميائية مشابهة لراتنج الأشجار الصنوبرية الحديثة، ما يشير إلى أن نباتات وعائية بدائية غير منتجة للبذور طورت آليات معقدة لإنتاج الراتنج خلال العصر الديفوني الأوسط، قبل ظهور معظم مجموعات النباتات الحديثة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Science Advances العلمية المحكمة، متجاوزةً أقدم سجل مؤكد سابق للكهرمان يعود إلى نحو 320 مليون عام، ما يوفر أدلة جديدة تسهم في فهم تطور النباتات المبكر وآليات بقائها على اليابسة.