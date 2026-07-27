ميزات جديدة في “يوتيوب” تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطوير الصور المصغرة لمقاطع “Shorts”

واشنطن-سانا

أطلقت منصة “يوتيوب” مجموعة جديدة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل إنشاء وإدارة الصور المصغرة لمقاطع الفيديو، ولا سيما مقاطع الفيديو القصيرة “Shorts”، في خطوة تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى في تحسين عرض مقاطعهم وزيادة جاذبيتها للمشاهدين.

ووفقاً لما أعلنته المنصة أول أمس، فإن منشئي المحتوى المشاركين في برنامج شركاء “يوتيوب” أصبح بإمكانهم رفع صور مصغرة مخصصة لمقاطع “Shorts”، إضافة إلى تعديل الصور المصغرة لمقاطع سبق نشرها عبر أدوات إدارة المحتوى في “YouTube Studio”، على أن يجري توسيع إتاحة هذه الميزة تدريجياً لتشمل مزيداً من المستخدمين.

وأضافت المنصة خيارات جديدة لاختيار الصور المصغرة، إذ أصبح بإمكان صناع المحتوى عبر أجهزة الكمبيوتر الاختيار بين ثلاث لقطات تستخرجها المنصة تلقائياً من الفيديو لاستخدامها كصورة مصغرة، وهي ميزة كانت متوافرة سابقاً لمقاطع الفيديو الطويلة فقط، فيما يستطيع مستخدمو الهواتف اختيار أي إطار من الفيديو ليكون الصورة المصغرة.

كما أطلقت “يوتيوب” ميزة جديدة ضمن أداة “Ask Studio” تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح إنشاء صور مصغرة تلقائياً للمقاطع الجديدة، مع إمكانية تعديلها باستخدام أوامر نصية لتغيير التصميم والألوان وتوزيع العناصر، بما يتوافق مع موضوع الفيديو وهوية القناة.

وأوضحت المنصة أن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي صُممت لتتلاءم مع محتوى الفيديو وأسلوب صانع المحتوى، بما يوفر وسائل أسرع وأكثر مرونة لإعداد الصور المصغرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي “يوتيوب” لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدوات إنشاء المحتوى، مع تعزيز إمكانات صناع المحتوى وتحسين تجربة المستخدمين على المنصة.