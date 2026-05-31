تحديث جديد من غوغل لأداة المسح في “درايف” قد يُغني عن الماسحات التقليدية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة Google تحديثاً جديداً لأداة مسح المستندات داخل تطبيق Google Drive على أجهزة أندرويد، أضافت فيه مجموعة من المزايا الذكية التي تهدف إلى تسريع وتحسين عملية تحويل الأوراق إلى نسخ رقمية، في خطوة قد تقلل الحاجة إلى استخدام الماسحات الضوئية التقليدية.

وبحسب ما ذكر موقع “Android Authority” المتخصص بأخبار التقنية اليوم الأحد، فإن التحديث الجديد يأتي بواجهة محسّنة تعتمد تصميم Material 3 Expressive، إلى جانب تحسينات واسعة في تجربة الاستخدام، ما يجعل عملية مسح المستندات أكثر سلاسة ووضوحاً مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتشمل أبرز الميزات الجديدة خاصية “المسح الذكي المتعدد”، التي تتيح للمستخدم تمرير الهاتف فوق عدة صفحات ليتم التقاطها بشكل متتالٍ وتلقائي، مع عرض معاينات فورية لكل صفحة، ما يجعل عملية المسح أقرب إلى تسجيل سريع للمستندات.

كما أضافت الشركة نظاماً لاكتشاف الصفحات المكررة وتجاهلها تلقائياً، إلى جانب ميزة “الإطار الأمثل التلقائي” التي تعمل على اختيار أفضل لقطة لكل صفحة، واستبدال الصور غير الواضحة بنسخ أكثر دقة، مع تبسيط واجهة الاستخدام عبر إزالة العناصر غير الضرورية.

ويتيح التحديث أيضاً إيقاف المسح التلقائي مؤقتاً، أو استيراد صور محفوظة مسبقاً وتحويلها إلى مستندات رقمية مباشرة، بالاعتماد على خدمات Google Play، ما يسمح باستخدام هذه القدرات داخل تطبيقات أخرى مثل “Files by Google”.

وبحسب “Google”، فإن هذه المزايا تعتمد على المعالجة داخل الجهاز دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ما يتطلب أجهزة أندرويد بذاكرة عشوائية لا تقل عن 8 غيغابايت، بهدف تعزيز سرعة الأداء، والحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وتعكس هذه الخطوة توجه “غوغل” المتواصل نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها اليومية، بما يرفع من كفاءة أدوات الإنتاجية، ويعزز من تنافسيتها في سوق خدمات المستندات الرقمية.