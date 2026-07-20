تقنية روسية جديدة تتيح قراءة مخطوطات تاريخية دون إتلافها

موسكو-سانا

نجح باحثون روس في استعادة نقوش باهتة ومفقودة من مخطوطات تعود إلى العصور الوسطى باستخدام تقنيات تصوير وتحليل طيفي غير جراحية، في إنجاز يتيح قراءة وثائق تاريخية نادرة دون المساس بالرق الهش أو أخذ عينات منه.

وذكرت وكالة تاس أول أمس، نقلاً عن المكتب الصحفي لجامعة سان بطرسبورغ الكهروتقنية LETI، أن باحثين من الجامعة، بالتعاون مع معهد سان بطرسبورغ للتاريخ التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، تمكنوا من استعادة نقوش مطموسة من وثائق بيرقمانية تعود إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر باستخدام تقنيات بصرية غير جراحية.

وشملت الدراسة رسائل رسمية أصدرها دوقات البندقية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، كانت موجهة إلى حكام تريفيزو وقادة السفن، حيث نجح الباحثون في قراءة ملاحظات مطموسة على ظهر عشر وثائق تاريخية، ما أسهم في تحديد مصدرها ورجح انتماءها إلى أرشيف تاريخي تابع لمكتب حاكم تريفيزو.

كما أظهر التحليل أن البقع الداكنة الموجودة على إحدى المخطوطات تعود على الأرجح إلى نشاط كائنات دقيقة تعرضت لها أثناء التخزين، وليس إلى آثار حبر أو تقادم طبيعي، ما يوفر معطيات جديدة لفهم آليات تدهور الوثائق التاريخية.

وتوفر التقنية الجديدة وسيلة آمنة لدراسة المخطوطات والوثائق الأثرية الهشة، وتسهم في دعم جهود ترميمها والحفاظ عليها، مع إتاحة استعادة نصوص ومعلومات كان يُعتقد أنها فُقدت بمرور الزمن.