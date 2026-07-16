29  دولة توقع اتفاقاً لإنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

شنغهاي-سانا

وقعت 29 دولة اليوم الخميس، اتفاقاً لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي هيئة حكومية دولية تقول الصين: إنها تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لوكالة “رويترز” وقع ممثلو 29 دولة منها روسيا وبيلاروس وصربيا وكوبا والبرازيل وفنزويلا، إضافة إلى 10 دول أفريقية و12 دولة آسيوية على الاتفاق بصفتهم أعضاء مؤسسين.

وجرت مراسم التوقيع في شنغهاي التي ستكون مقر المنظمة عشية انطلاق المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ رؤية بكين لدورها في صياغة قواعد الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وطرحت الصين فكرة إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خلال نسخة العام الماضي من المؤتمر، لكن لم تعلن أي دولة رسمياً عن انضمامها إلى المنظمة حتى الآن.

ويُعد الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للثورة الصناعية الرابعة “الموجة التكنولوجية الحالية التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي”، حيث تكمن أهميته العالمية في قدرته على أتمتة المهام وتحليل كميات هائلة من البيانات بدقة متناهية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات حول العالم.