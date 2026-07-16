دراسة: ارتفاع درجات الحرارة ليلاً بسبب تغير المناخ ينعكس على جودة النوم

واشنطن-سانا

كشفت دراسة عالمية حديثة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الليل نتيجة تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر في جودة النوم، ويتسبب بفقدان الأشخاص حول العالم عشرات الساعات من النوم سنوياً.

ووفق تحليل أجرته منظمة كلايمت سنترال، وهي منظمة بحثية مستقلة متخصصة في علوم المناخ ومقرها الولايات المتحدة، وشمل أكثر من 1300 مدينة حول العالم، فقد الشخص الواحد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025 نحو 56 ساعة نوم سنوياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة ليلاً.

وأوضحت الدراسة التي نشرها موقع Euronews أمس الأربعاء، أن ارتفاع حرارة الليل يعيق وصول الجسم إلى مراحل النوم العميق الضرورية للتعافي، ما قد يؤدي مع استمرار التعرض لهذه الظروف إلى اضطرابات في المزاج، وتراجع القدرة على التركيز، وانخفاض الإنتاجية، إضافة إلى تأثيرات محتملة في صحة القلب والجهاز المناعي.

وأظهرت البيانات تفاوت تأثير فقدان النوم بين المناطق، حيث سجلت دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا أعلى معدلات الخسارة، بمتوسط تراوح بين 55 و91 ساعة نوم سنوياً، فيما شهدت مدن أوروبية تراجعاً متفاوتاً في ساعات النوم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الليلية.

وأشار الباحثون إلى أن كبار السن والنساء وسكان المناطق الحارة هم الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة، محذرين من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من تداعياتها الصحية خلال السنوات المقبلة.

ولفتت الدراسة إلى أن توسع المدن وازدياد ظاهرة “الجزر الحرارية الحضرية”، التي تحتفظ فيها المناطق العمرانية بالحرارة لفترات أطول، يسهمان في تفاقم ارتفاع درجات الحرارة ليلاً، ما يجعل الحفاظ على جودة النوم أحد أبرز التحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ.

ويشكل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة تحدياً متزايداً أمام الصحة العامة، ما يعزز أهمية اتخاذ إجراءات للحد من آثاره والتكيف معها.