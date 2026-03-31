طريقة مبتكرة لتحويل الحرارة إلى كهرباء بكفاءة أعلى

واشنطن-سانا

ابتكر فريق دولي من العلماء، بمشاركة باحثين من جامعة أوهايو ستيت، طريقة جديدة لتحويل الحرارة المنبعثة من عوادم السيارات والعمليات الصناعية إلى طاقة كهربائية بكفاءة أعلى، ما يشكل تقدماً في تقنيات الطاقة النظيفة.

ووفقاً لما نشره موقع Science Daily نقلاً عن دورية Science Advances، يعتمد الابتكار على جسيمات بارامغناطيسية قادرة على توليد طاقة كهروحرارية عند تسخينها.

وأوضح الباحث جوزيف هيرمانز أن التقنية تستند إلى تأثير “اللف المغزلي”، حيث يؤدي اختلاف المغناطيسية عند التسخين إلى حركة الإلكترونات وتوليد الكهرباء، وهو مبدأ لم يُستفد منه سابقاً بسبب فقدان المغناطيسات خصائصها عند الحرارة العالية.

ويمهد هذا الاكتشاف لتطوير مواد أكثر كفاءة في تحويل الحرارة المهدرة إلى طاقة، بما يدعم تحسين كفاءة الاستهلاك وتقليل الأثر البيئي.