دراسة تكشف آلية حيوية قد تدعم تطوير علاجات جديدة للسرطان

لندن-سانا

كشف باحثون من جامعة ووريك البريطانية آلية حيوية تفسر كيفية إنتاج بعض أنواع البكتيريا أشكالاً متعددة من المركبات الطبيعية، في اكتشاف قد يسهم في تطوير مركبات دوائية جديدة لعلاج السرطان وأمراض أخرى.

وذكرت دراسة قادها الباحث الدكتور مونرو باسمور من قسم الكيمياء في الجامعة، ونشرت في دورية Nature Communications، ونقل نتائجها موقع ScienceDaily العلمي أول أمس، أن فريق البحث تمكن من تفسير الآلية التي تتيح لبعض أنواع البكتيريا إنتاج نسخ متعددة من المركب الطبيعي نفسه، وهي ظاهرة ظلت غير مفهومة لعقود.

وأوضح الباحثون أن بعض أنواع البكتيريا تمتلك أنظمة حيوية متخصصة لإنتاج مركبات كيميائية تستخدمها في الدفاع عن نفسها، وقد أظهرت دراسات سابقة أن عدداً من هذه المركبات يتمتع بخصائص مضادة للخلايا السرطانية، إلا أن الآلية التي تمكنها من إنتاج أشكال مختلفة من المركب الواحد بخصائص بيولوجية متباينة لم تكن معروفة حتى الآن.

وأشار الفريق إلى أن فهم هذه الآلية قد يتيح توظيف تقنيات الهندسة الوراثية لإعادة برمجة البكتيريا لإنتاج مركبات علاجية جديدة أو تحسين خصائص المركبات الطبيعية الموجودة، بما يسهم في تطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية.

يذكر أن هذه النتائج تقتصر على الأبحاث المخبرية، ولا تعني التوصل إلى علاج جاهز للاستخدام السريري وفق الباحثين، إذ لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والتجارب قبل الانتقال إلى مراحل الاختبارات السريرية واعتماد أي مركبات جديدة للاستخدام الطبي.