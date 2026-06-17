من النرويج إلى اليونان.. بريطانية تقطع أوروبا سيراً على الأقدام خلال 343 يوماً

لندن-سانا

أنهت شابة بريطانية رحلة استثنائية عبر القارة الأوروبية سيراً على الأقدام، لتصبح أول امرأة في العالم تُكمل عبور أوروبا منفردة مشياً من أقصى شمال النرويج إلى جزيرة غافدوس في اليونان، في إنجاز يُعد الأول من نوعه.

ووفقاً لما نقله موقع «الديلي ميل» البريطاني أول أمس، أكملت كيت بيركس (30 عاماً) رحلتها بعد 343 يوماً من السير المتواصل، قطعت خلالها نحو 8 آلاف كيلومتر مروراً بـ 13 دولة أوروبية، في مسار وصف بأنه من بين الأكثر تحدياً على مستوى العالم.

وخلال رحلتها، حملت بيركس حقيبة تزن نحو 23 كيلوغراماً، وواجهت ظروفاً مناخية قاسية، إذ أمضت 210 ليالٍ في خيمة وسط مناطق انخفضت فيها درجات الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر، كما تعرضت للسقوط من أحد المنحدرات في السويد، قبل أن تواصل رحلتها رغم التحديات.

يشار إلى أن بيركس ممرضة سابقة في الخدمات الصحية البريطانية، عانت سابقاً من اضطرابات نفسية، وأطلقت على رحلتها اسم «خطوة إلى ما وراء الصمت»، حيث تمكنت خلالها من جمع أكثر من 76 ألف جنيه إسترليني لدعم جمعيات تعنى بالصحة النفسية، في رسالة أمل وتضامن مع من يواجهون صعوبات مماثلة.