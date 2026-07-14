الصين تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية

بكين-سانا

أصدرت الصين توجيهات تطبيقية جديدة لتعزيز استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية عالية الجودة، وتسريع التحول الرقمي في هذا القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الثلاثاء، أن التوجيهات وضعت أهداف عمل من ثلاث خطوات سيتم تنفيذها في غضون السنوات الخمس المقبلة، لتحقيق التنمية المنسقة بين الذكاء الاصطناعي وأعمال الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في البلاد.

وستعمل الصين ابتداءً من عام 2026 على تطوير مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة والتطبيقات الذكية عالية الأداء، وإنشاء نحو 20 سيناريو للتطبيق ومجموعة بيانات قائمة على النماذج الكبيرة لخدمة قطاع الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

وتستهدف التوجيهات توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التحول الذكي في القطاع بحلول عام 2027، وصولاً إلى توفير مجموعات بيانات عالية الجودة وإرساء الاستخدام الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الصين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.