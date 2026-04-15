رصد نادر لنمر اليغور في هندوراس بعد غياب 10 سنوات

اليغور . تعرف على أسرار النمر الأمريكي في الغابات اللاتينية بالصور 1 رصد نادر لنمر اليغور في هندوراس بعد غياب 10 سنوات

تيغوسيغالبا-سانا

رُصد نوع نادر من نمور اليغور في أعالي سلسلة جبال سييرا ديل ميريندون في هندوراس، في أول توثيق من نوعه منذ نحو عشر سنوات، ما يشكّل مؤشراً إيجابياً على تحسّن أوضاع الحياة البرية في المنطقة.

وذكرت شبكة “CNN” في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الكاميرات التقطت صورة لذكر يُعرف بـ“اليغور السحابي” على ارتفاع يقارب 2200 متر داخل غابة جبلية، وهي بيئة نادرة لوجود هذا النوع من الحيوانات.

ويُعد هذا الرصد مهماً في ظل تراجع أعداد اليغور، إذ فقد نحو 49 بالمئة من نطاقه التاريخي في الأمريكيتين، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بينما تتركز أعداده الرئيسية حالياً في منطقة الأمازون، مع تصنيف معظم التجمعات الأخرى ضمن الأنواع المهددة.

وفي هندوراس، يُحظر صيد اليغور قانونياً، إلا أن إزالة الغابات والصيد غير المشروع، ما زالا يشكلان أبرز التحديات أمام بقائه، ولا سيما مع فقدان البلاد نحو 19 بالمئة من غطائها الحراجي بين عامي 2001 و2024 نتيجة الأنشطة الزراعية.

ويشير خبراء إلى أن هذا الاكتشاف يعكس مؤشرات على تعافي أعداد القطط البرية في المنطقة، مع تسجيل وجود أنواع أخرى مثل البوما والأوسيلوت، ما يعزز أهمية حماية الموائل الطبيعية على مختلف الارتفاعات.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك