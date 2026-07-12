تقنية الذكاء الاصطناعي تسهم في استعادة لوحة فنية نادرة تقدر قيمتها بـ150 ألف يورو

images 4 تقنية الذكاء الاصطناعي تسهم في استعادة لوحة فنية نادرة تقدر قيمتها بـ150 ألف يورو

مدريد-سانا

أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة لوحة فنية نادرة إلى أصحابها، بعدما عثر عليها مواطن إسباني ملقاة على أحد أرصفة مدينة إشبيلية، ليتبين لاحقاً أنها تعود إلى الرسام الإسباني الشهير خواكين سورولا، وتقدر قيمتها بنحو 150 ألف يورو.

وذكرت صحيفة بيبول الأمريكية أمس السبت أن أندريس هورتادو، البالغ من العمر 27 عاماً، عثر على اللوحة خلال نزهة مع عائلته بعدما لفت انتباهه إطارها الذهبي، وعند عودته إلى المنزل استخدم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليلها، والتي أشارت إلى أنها من أعمال الرسام خواكين سورولا، وهو ما أكدته لاحقاً دار مزادات متخصصة.

وأظهرت التحقيقات أن اللوحة تعود إلى عائلة كانت تستعد للسفر، إلا أنها نسيتها بجوار سيارتها بين الأمتعة، قبل أن يعثر عليها أطفال ويتركوها في الشارع، وبعد أن شاهد هورتادو إعلانات البحث التي نشرتها العائلة، تواصل مع السلطات وأعاد اللوحة إلى أصحابها.

ويعد خواكين سورولا من أبرز الرسامين الإسبان، واشتهر بأعماله التي جسدت الضوء والمناظر الساحلية ومشاهد الحياة اليومية، وتحظى لوحاته باهتمام واسع في المزادات العالمية.

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