غوغل تطلق ميزة “وكلاء البحث” لتتبع المعلومات وتزويد المستخدمين بتحديثات تلقائية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق ميزة جديدة ضمن وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث تحمل اسم «وكلاء البحث» (Search Agents)، تتيح للمستخدمين متابعة الموضوعات التي تهمهم والحصول على تحديثات تلقائية دون الحاجة إلى إجراء عمليات بحث متكررة.

وذكر موقع «TechCrunch» المتخصص بأخبار التكنولوجيا اليوم الاثنين أن الميزة الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مصادر متعددة على الإنترنت، بما في ذلك الأخبار والبيانات المالية ونتائج المباريات الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتتيح الأداة للمستخدمين تحديد موضوعات أو مجالات محددة لمتابعتها، مثل أسعار المنتجات أو أخبار الأجهزة التقنية أو فرص العمل، حيث يقوم النظام بإرسال إشعارات تلقائية عند ظهور أي مستجدات ذات صلة.

وتعمل الميزة عبر «وضع الذكاء الاصطناعي» في محرك البحث، إذ يمكن تفعيلها باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية، ليواصل الوكيل الرقمي متابعة المعلومات في الخلفية وتقديم ملخصات دورية مدعومة بروابط للمصادر الأصلية.

وأوضحت غوغل أن الخدمة ستتوفر في مرحلتها الأولى لمشتركي خطتي Google AI Pro وGoogle AI Ultra، على أن يتم توسيع نطاق إتاحتها تدريجياً في الأسواق المدعومة.

وتعكس هذه الخطوة توجه شركات التكنولوجيا نحو تطوير أدوات أكثر قدرة على إدارة المعلومات ومتابعتها بشكل استباقي، بما يسهم في تسهيل وصول المستخدمين إلى المستجدات المرتبطة باهتماماتهم.