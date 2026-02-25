تقنية ضوئية صينية جديدة تعزز استقرار إشارات شبكات الجيل السادس

maxresdefault 4 تقنية ضوئية صينية جديدة تعزز استقرار إشارات شبكات الجيل السادس

بكين-سانا

طوّر فريق بحثي دولي بقيادة جامعة تيانجين الصينية تقنية ضوئية مبتكرة قد تسهم في دعم شبكات الجيل السادس المستقبلية، عبر تحسين استقرار إشارات تيراهيرتز فائقة السرعة التي تُعد أساساً لهذا الجيل من الاتصالات.

ووفق دراسة نُشرت في دورية Optica المتخصصة في علوم البصريات، ابتكر الباحثون نهجاً يقوم على إعادة تشكيل بنية الإشارة نفسها، من خلال تصميم نبضات ضوئية ثلاثية الأبعاد تحافظ على تماسكها أثناء انتقالها، ما يعزز قدرتها على مقاومة التشتت الناجم عن الرطوبة والعوامل الجوية.

وأوضح الفريق أن التقنية تعتمد على ما يُعرف بـ«النبضات الحلقية» المدمجة بأنماط فيزيائية مستقرة تسمى «السكيرميونات البصرية»، وهي تراكيب ضوئية قادرة على الحفاظ على بنيتها حتى في البيئات المضطربة، الأمر الذي يتيح نقل البيانات بكفاءة وأمان أعلى.

وبيّن الدكتور شيوكيان تشانغ من مركز موجات تيراهيرتز في الجامعة أن هذا الابتكار يضيف بُعداً مكانياً جديداً لنقل المعلومات، ما يتيح إنشاء قنوات مستقلة وأكثر مناعة ضد التشويش أو الاعتراض، مشيراً إلى تطوير «سطح فائق» ذكي يمكّن من التحكم الفوري بأنماط الإشارة.

ويُنظر إلى هذا الإنجاز بوصفه خطوة تمهيدية نحو شبكات اتصالات أسرع وأكثر استقراراً في المستقبل، رغم أن إدماجه عملياً في البنية التحتية لا يزال يتطلب مزيداً من الاختبارات والتطوير التقني.

بيرو تمنح النحل عديم اللسع حقوقاً قانونية لحماية التنوع البيولوجي في الأمازون
تقنية جديدة تكشف أقدم بصمات كيميائية للحياة على الأرض
العثور على بقايا أقدم طائر في العالم بالصين تعود إلى 172 مليون عام
آبل تطلق النسخة التجريبية من مساعدها الصوتي “سيري 2.0″ على” iOS 26.4″
أمازون تكثف جهودها في الذكاء الاصطناعي بإطلاق شريحة Trainium3 ونظام UltraServer الضخم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك