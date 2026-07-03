خطوة جديدة لحماية الأطفال.. يوتيوب تطلق حسابات خاضعة للرقابة الأبوية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google عبر منصتها YouTube عن بدء إطلاق حسابات جديدة للأطفال خاضعة لإشراف الوالدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اعتباراً من يوم أمس، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الأمان الرقمي وتوفير تجربة مشاهدة أكثر ملاءمة للفئات العمرية الصغيرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة The Independent أمس الخميس، تأتي هذه الخطوة ضمن توجه المنصة لتقديم تجربة وسطية بين تطبيق “YouTube Kids” المخصص للأطفال الأصغر سناً والحسابات العادية، بما يتيح محتوى مناسباً للعمر مع أدوات رقابة أبوية أكثر تقدماً.

وتوفر الحسابات الجديدة ثلاثة مستويات مختلفة من المحتوى، تشمل “الاستكشاف” و“استكشاف المزيد” و“معظم محتوى يوتيوب”، بما يمنح أولياء الأمور القدرة على ضبط تجربة الاستخدام وفق الفئة العمرية، مع إمكانية تعديل الإعدادات مع تقدم الطفل في السن.

كما تتضمن الميزات أدوات تحكم إضافية مثل تعطيل التشغيل التلقائي، ومنع التعليقات وإنشاء المحتوى، إضافة إلى تقييد الإعلانات المخصصة، إلى جانب ميزة مؤقت لمقاطع “شورتس” للتحكم في مدة الاستخدام اليومي أو إيقافها بالكامل.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تتبناها المنصة لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال والمراهقين، من خلال الدمج بين الإشراف الأبوي والتوصيات القائمة على محتوى تعليمي وتطويري، بما يحقق توازناً بين التعلم والترفيه.

وتؤكد “يوتيوب” أن هذه الأدوات تهدف إلى تمكين العائلات من إدارة استخدام الأطفال للمنصة بشكل تدريجي، بما يتناسب مع احتياجاتهم العمرية ومستوى نضجهم الرقمي، مع استمرار توفير تطبيق “YouTube Kids” كخيار أكثر تقييداً للفئات الأصغر سناً.