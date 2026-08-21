«أليتا».. أول روبوت مستقل لسحب الدم يحصل على ترخيص أمريكي

واشنطن-سانا

حصل روبوت طبي جديد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه في أتمتة عمليات سحب الدم داخل العيادات، في خطوة قد تسهم في تسريع الإجراءات الطبية وتخفيف العبء عن الكوادر الصحية في ظل النقص المتزايد في العاملين المتخصصين بسحب الدم.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أول أمس بأن الجهاز، الذي يحمل اسم «أليتا»، اجتاز اختبارات سريرية أظهرت قدرته على تنفيذ عمليات سحب الدم بنجاح، مع نتائج مماثلة أو أفضل من أداء العاملين المدربين في هذا المجال.

وأوضحت الإدارة أن الجهاز يستخدم تقنيات تصوير متقدمة للمساعدة في تحديد موقع الوريد، ثم ينفذ خطوات سحب الدم بصورة آلية، مع وجود فني مدرب للإشراف على العملية ومتابعة أكثر من جهاز في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن إتاحة هذه التقنية تأتي في وقت تواجه فيه مرافق الرعاية الصحية نقصاً في أعداد فنيي سحب الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير بعض الإجراءات الطبية وزيادة الضغط على العاملين.

ويُعد «أليتا»، الذي طورته شركة هولندية، أول جهاز من هذا النوع يحصل على موافقة تنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فيما يتطلب استخدامه على نطاق واسع مزيداً من التقييم لتحديد أفضل السبل لدمجه في بيئة العمل السريري.