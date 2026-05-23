سبيس إكس تنجح في اختبار مركبة “ستارشيب” المطورة قبل طرحها العام

واشنطن-سانا‏

نجحت شركة “سبيس إكس” الأمريكية في تنفيذ رحلة تجريبية جديدة لمركبة “ستارشيب” المطورة، تضمنت إطلاق نسخ ‏مقلدة من أقمار صناعية، وتنفيذ هبوط مائي متحكم فيه بالمحيط الهندي.‏

وذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت، أن التجربة تمثل أول ظهور رئيسي للإصدار الجديد من المركبة، بعد تأجيلات استمرت ‏عدة أشهر، وتشكل خطوة مهمة قبل الطرح العام الأولي المرتقب للشركة الشهر المقبل.‏

وتعد الرحلة التجريبية التي جرت أمس الجمعة، هي الرحلة الـ 12 لمركبة “ستارشيب” منذ عام 2023، والأولى من إصدار ‌‏”في.3″ الذي يتضمن تحديثات كبيرة للمركبة، ومعزز الإطلاق “سوبر هيفي”.‏

وتعمل “سبيس إكس” على تطوير “ستارشيب” كمركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، بهدف خفض تكاليف ‏الإطلاق، ودعم مهام الأقمار الصناعية والرحلات الفضائية المستقبلية.‏

وأنفقت الشركة أكثر من 15 مليار دولار على عمليات التطوير هذه سعياً وراء طموحات مختلفة، تشمل استكشاف مناطق ‏بعيدة للغاية في الفضاء، إضافة إلى مراكز البيانات المدارية.‏

وكانت شركة “سبيس إكس” أعلنت أمس الجمعة، إلغاء عملية إطلاق صاروخها العملاق من طراز “ستار شيب” غير المأهول ‏إلى الفضاء، والتي كانت مقررة أول أمس الخميس من منصتها في ولاية تكساس، مبيّنةً أنها ستعيد المحاولة لاحقاً بعد ‏معالجة أسباب التأجيل.‏