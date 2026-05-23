سبيس إكس تنجح في اختبار مركبة “ستارشيب” المطورة قبل طرحها العام

واشنطن-سانا
نجحت شركة “سبيس إكس” الأمريكية في تنفيذ رحلة تجريبية جديدة لمركبة “ستارشيب” المطورة، تضمنت إطلاق نسخ مقلدة من أقمار صناعية، وتنفيذ هبوط مائي متحكم فيه بالمحيط الهندي.
وذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت، أن التجربة تمثل أول ظهور رئيسي للإصدار الجديد من المركبة، بعد تأجيلات استمرت عدة أشهر، وتشكل خطوة مهمة قبل الطرح العام الأولي المرتقب للشركة الشهر المقبل.
وتعد الرحلة التجريبية التي جرت أمس الجمعة، هي الرحلة الـ 12 لمركبة “ستارشيب” منذ عام 2023، والأولى من إصدار ”في.3″ الذي يتضمن تحديثات كبيرة للمركبة، ومعزز الإطلاق “سوبر هيفي”.
وتعمل “سبيس إكس” على تطوير “ستارشيب” كمركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، بهدف خفض تكاليف الإطلاق، ودعم مهام الأقمار الصناعية والرحلات الفضائية المستقبلية.
وأنفقت الشركة أكثر من 15 مليار دولار على عمليات التطوير هذه سعياً وراء طموحات مختلفة، تشمل استكشاف مناطق بعيدة للغاية في الفضاء، إضافة إلى مراكز البيانات المدارية.
وكانت شركة “سبيس إكس” أعلنت أمس الجمعة، إلغاء عملية إطلاق صاروخها العملاق من طراز “ستار شيب” غير المأهول إلى الفضاء، والتي كانت مقررة أول أمس الخميس من منصتها في ولاية تكساس، مبيّنةً أنها ستعيد المحاولة لاحقاً بعد معالجة أسباب التأجيل.