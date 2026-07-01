اكتشاف أول دليل حفري مؤكد لزواحف طائرة عاشت في مصر قبل أكثر من 95 مليون عام

القاهرة-سانا

وثّق فريق بحثي مصري، بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة، أول دليل حفري مؤكد على وجود الزواحف الطائرة (التيروصورات) في مصر، من خلال اكتشاف حفرية يعود عمرها إلى أكثر من 95 مليون عام في صخور تكوين البحرية بمنخفض الواحات البحرية في الصحراء الغربية.

وذكرت جامعة المنصورة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن فريقاً من مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ومتحف دنفر للطبيعة والعلوم ومتحف كارنيغي للتاريخ الطبيعي في الولايات المتحدة، عثر على جزء من جناح تيروصور خلال أعمال تنقيب ميدانية في منخفض الواحات البحرية، فيما أكدت الدراسات التشريحية هوية الحفرية، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Acta Palaeontologica Polonica العلمية.

وأوضح الباحثون أن التيروصورات تُعد أول الفقاريات التي طورت القدرة على الطيران، وعاشت إلى جانب الديناصورات لأكثر من 150 مليون عام، مشيرين إلى أن باع جناحي الكائن المكتشف يقدر بنحو أربعة أمتار، وأنه كان يحلق فوق الأنهار والسهول الفيضية والبيئات الساحلية التي كانت تغطي شمال مصر في تلك الحقبة.

وأكد رئيس الفريق البحثي، الدكتور هشام سلام، أن الاكتشاف يسهم في استكمال صورة النظم البيئية القديمة في منطقة الواحات البحرية، التي تُعد من أغنى المواقع بالحفريات في مصر، وتضم بقايا ديناصورات وزواحف وأسماكاً تعود إلى العصر الطباشيري.

وقد تكشف مواصلة أعمال التنقيب في المنطقة مزيداً من الحفريات التي تسهم في فهم تطور الزواحف الطائرة وانتشارها، وتعزز مكانة المواقع الحفرية المصرية في الأبحاث العلمية الدولية.