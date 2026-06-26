دراسة: نوادي القراءة الصامتة تعزز صحة الدماغ وتحسّن التركيز وتقلل التوتر

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أن جلسات “نوادي القراءة الصامتة” قد تسهم في تعزيز صحة الدماغ وتحسين القدرات المعرفية لدى البالغين، من خلال تشجيع عادة القراءة المنتظمة، وتوفير بيئة هادئة بعيدة عن المشتتات الرقمية.

وبحسب الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 236 ألف مشارك ضمن “مسح استخدام الوقت الأمريكي” لعام 2025، ونقلت نتائجها شبكة CNN أمس الخميس، فإن هذه المبادرات لا تعني بالضرورة زيادة عدد القراء، لكنها تساعد على ترسيخ عادة القراءة وتخصيص وقت أطول لها، إضافة إلى تنويع المواد المقروءة لدى المشاركين.

وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة جيسيكا بون أن هذه الفعاليات تسهم في دعم ما وصفته بـ “عودة ثقافة القراءة للمتعة”، حيث تساعد البيئة المنظمة على تشجيع الأفراد الذين يقرؤون أصلاً على الاستمرار لفترات أطول، أو استكشاف أنواع جديدة من الكتب.

وبيّنت الدراسة أن القراءة المنتظمة ترتبط بعدة فوائد صحية ومعرفية، أبرزها تحسين المفردات، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز القدرات الإدراكية المرتبطة بالتركيز والتحليل.

كما لفتت الدراسة إلى أن الابتعاد عن الشاشات خلال جلسات القراءة الصامتة يساعد على تقليل عوامل التشتيت الناتجة عن الإشعارات الرقمية والمحتوى المتدفق، ما يعزز القدرة على التركيز لفترات أطول ويجعل من هذه التجمعات وسيلة فعالة لتنظيم العادات الذهنية.

وخلصت الدراسة إلى أن تخصيص وقت ثابت للقراءة، سواء ضمن نوادٍ منظمة أو بشكل فردي، قد يشكل عاملاً مهماً في دعم الصحة النفسية والمعرفية لدى البالغين، وخصوصاً في ظل تزايد الضغوط اليومية وصعوبة الحفاظ على عادات تركيز مستقرة في العصر الرقمي.

وكانت أبحاث سابقة أظهرت أن القراءة مرة واحدة أسبوعياً أو أكثر قد ترتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن، إضافة إلى دورها في خفض مستويات التوتر والقلق وتحسين جودة النوم، وأن الانخراط في القراءة يمكن أن يسهم في تنمية التعاطف وفهم التجارب الإنسانية المختلفة، رغم كونها نشاطاً فردياً بطبيعته.