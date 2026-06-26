إنستغرام تعزز أدوات المبدعين بخصائص ذكية لتطوير صناعة المحتوى وتحسين الوصول

واشنطن-سانا

أطلقت منصة إنستغرام حزمة جديدة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتضمن إمكانيات متقدمة مثل تحرير الخلفيات، وإضافة مؤثرات حركية بضغطة واحدة، وتحسين آليات وصول المحتوى، بما يتيح انتشاراً أوسع للمحتوى التفاعلي بين الجمهور المستهدف، استجابةً لاحتياجات صناع المحتوى الباحثين عن أدوات أكثر فاعلية وتأثيراً.

وبحسب ما أورد موقع TechCrunch التقني اليوم الجمعة، تشمل أدوات التحرير الجديدة إمكانية قص العناصر من الصور وتحويلها إلى ملصقات قابلة للاستخدام داخل القصص ومقاطع «ريلز»، إضافة إلى فلاتر ذكية تعمل على تحسين الإضاءة والألوان بشكل تلقائي وفق طبيعة المحتوى، فضلاً عن أدوات صوتية تتيح مزامنة الموسيقا مع الحركة داخل الفيديو، ما يمنح المقاطع طابعاً احترافياً دون الحاجة إلى خبرات متقدمة في المونتاج.

وفيما يتعلق بتحسين الوصول إلى الجمهور، توفر التحديثات الجديدة ميزات متعددة، أبرزها اقتراح الوسوم الذكية تلقائياً بناءً على المحتوى، وتفعيل ميزة التعاون بين الحسابات لزيادة الانتشار، إضافة إلى لوحة تحكم تحليلية تساعد على تحديد أفضل أوقات النشر وأكثر أنواع المحتوى تفاعلاً، فضلاً عن أدوات تفاعلية جديدة مثل الردود المرئية لتعزيز التواصل مع المتابعين.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي تنافساً متسارعاً لتطوير أدوات تمكّن المستخدمين من إنتاج محتوى إبداعي بسهولة أكبر، بهدف تقليل الاعتماد على التطبيقات الخارجية، وجعل عمليات إنتاج الصور والفيديو أكثر سلاسة داخل بيئة واحدة متكاملة.