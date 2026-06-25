دراسة: تناول الحلويات في وقت مبكر من اليوم قد يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

طوكيو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن توقيت تناول الحلويات قد يؤدي دوراً في التحكم بارتفاع مستويات السكر في الدم، ما قد يساعد الأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين لاضطرابات سكر الدم على تحسين إدارة مستويات الغلوكوز.

ووفقاً لما نقله موقع «فيري ويل هيلث» أول أمس، استناداً إلى دراسة نُشرت في مجلة Diabetes & Metabolism العلمية المتخصصة بأبحاث السكري، أجرى الدراسة باحثون من جامعة كيوتو النسائية في اليابان بقيادة الباحثة أياسا نيتا، حيث أظهرت النتائج أن تناول الحلويات خلال النصف الأول من اليوم، ولا سيما بعد الغداء أو في ساعات بعد الظهر، يرتبط بارتفاعات أقل في سكر الدم مقارنة بتناولها في المساء، وخصوصاً بعد وجبة العشاء.

وبينت التجارب التي شملت مجموعة من النساء أن تناول قطعة من الكعك عند الساعة السابعة والنصف مساءً تسبب بارتفاع أكبر في مستويات سكر الدم مقارنة بتناولها في أوقات مبكرة من اليوم، كما انعكس ذلك على مستويات السكر أثناء الصيام في صباح اليوم التالي.

وأوضحت الدراسة أن حساسية الجسم للإنسولين تكون أعلى خلال ساعات الصباح، ثم تتراجع تدريجياً خلال اليوم، ما يجعل قدرة الجسم على التعامل مع السكريات أفضل في الفترات المبكرة، في حين قد يرتبط تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل بزيادة احتمالات ارتفاع سكر الدم وزيادة الوزن.

كما أشارت النتائج إلى أن تناول الحلويات ضمن وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف قد يسهم في الحد من الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم، من خلال إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم.

وتؤكد الدراسة أهمية مراعاة توقيت تناول الطعام إلى جانب اختيار نوعيته، باعتباره عاملاً مؤثراً في تنظيم مستويات السكر والحفاظ على نمط غذائي أكثر توازناً.