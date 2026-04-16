أحجار كريمة من الفاكهة.. مصممة بريطانية تقدم بديلاً مستداماً للمجوهرات

لندن-سانا

ابتكرت مصممة مجوهرات بريطانية طريقة جديدة لتحويل الفواكه الناضجة إلى مجوهرات فاخرة، في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة وإعادة تدوير المواد الطبيعية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أمس الأربعاء، أن المصممة أنابيلا تشان، المقيمة في لندن، طورت مادة مبتكرة أطلقت عليها اسم “Fruit Gems”، تقوم على تحويل بقايا الفواكه مثل الأناناس والبرتقال والتوت والشمندر إلى أحجار تستخدم في صناعة المجوهرات.

وجاء هذا الابتكار بعد عملية بحث استمرت ثلاث سنوات، تمكنت خلالها المصممة من استخراج الأصباغ الطبيعية من مخلفات الطعام، قبل تثبيتها باستخدام راتنج حيوي نباتي لتشكيل مواد صلبة تشبه الأحجار الكريمة.

وتتضمن العملية مراحل عدة تبدأ بسحق وتجفيف الفواكه لاستخلاص الألوان الطبيعية، حيث يتم الحصول على اللونين الأحمر والبرتقالي من الشمندر وفاكهة التنين والطماطم، في حين يُستخرج اللون الأصفر من الجزر والليمون.

ويجري بعد ذلك تثبيت الأصباغ وتصلبها باستخدام مواد نباتية مستخلصة من بذور الأفوكادو والذرة وفول الصويا، قبل أن تُقطع وتُصقل لتأخذ شكل الأحجار الكريمة التقليدية.

وفي المرحلة النهائية، تُستخدم هذه “الأحجار” المبتكرة إلى جانب معادن ثمينة وأحجار مصنّعة مخبرياً لإنتاج قطع مجوهرات فاخرة تجمع بين الجمال والاستدامة.

ويبرز هذا الابتكار توجهاً متنامياً نحو دمج الاستدامة في عالم المجوهرات، من خلال إعادة توظيف الموارد الطبيعية بطرق إبداعية تجمع بين القيمة الجمالية والحفاظ على البيئة.