دراسة: لقاح الهربس النطاقي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة ملحوظة

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن لقاح الهربس النطاقي قد يكون مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، في نتائج أولية تستند إلى تحليل بيانات واسعة النطاق شملت مئات آلاف المشاركين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أول أمس، أن باحثين أمريكيين من جامعة براون في مجال الوبائيات الدوائية توصلوا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الهربس النطاقي كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغير المطعمين، وذلك استناداً إلى بيانات شملت أكثر من 500 ألف شخص.

وحسب الدراسة المنشورة في مجلة “Annals of Internal Medicine” العلمية، بلغت نسبة الإصابة بالخرف خلال فترة متابعة امتدت لأربع سنوات نحو 19 بالمئة لدى من تلقوا اللقاح، مقابل 24 بالمئة لدى غير المطعمين، ما يشير إلى انخفاض يقارب 24 بالمئة في الخطر المرتبط بالمرض.

وأوضح الباحثون أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة بين اللقاح وانخفاض خطر الخرف، لكنها تعزز فرضية وجود ارتباط محتمل يستدعي مزيداً من الدراسات لفهم آليته بشكل أدق.

وأشار الفريق البحثي إلى أن أحد التفسيرات المحتملة يعود إلى دور عدوى الهربس النطاقي في تحفيز التهابات عصبية قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، ما قد يفسر تأثير اللقاح في تقليل هذه الاستجابة الالتهابية عبر تنشيط الجهاز المناعي.

كما لفت الباحثون إلى أن دراسات سابقة ربطت بين لقاح الهربس النطاقي وانخفاض مخاطر بعض الأمراض العصبية والقلبية الوعائية، من بينها أنواع معينة من الخرف والسكتات الدماغية.

ويُعد الهربس النطاقي إعادة تنشيط لفيروس جدري الماء الكامن في الجسم، وقد يسبب طفحاً جلدياً مؤلماً وآلاماً عصبية.