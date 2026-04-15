حاسوب بلا كهرباء.. ابتكار أمريكي يفتح آفاقاً جديدة للتقنيات الذكية

واشنطن-سانا

طور فريق من العلماء الأمريكيين نظاماً حاسوبياً ميكانيكياً يعمل دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي، في خطوة قد تمهد لاستخدامات مبتكرة في بيئات قاسية وتطبيقات تكنولوجية متقدمة.

وأوضح العلماء من كلية سانت أولاف وجامعة سيراكيوز أن النظام يعتمد على النوابض وحركة القضبان الفولاذية لتنفيذ العمليات الحسابية، مستنداً إلى مفهوم “الذاكرة الفيزيائية” التي تحتفظ بها بعض المواد مثل المطاط والمعادن.

وحسب مجلة “Nature Communications”، يظهر أن النظام لا يعتمد على الإشارات الكهربائية كما في الحواسيب التقليدية، بل يوظف المكونات الميكانيكية لأداء وظائف المنطق والذاكرة.

ويتضمن المشروع ثلاثة أجهزة ميكانيكية أساسية، هي عداد يتتبع الحركات، وبوابة منطقية تميز بين القيم الفردية والزوجية، إضافة إلى جهاز يحتفظ بذاكرة القوة المطبقة عليه، ما يسمح بتنفيذ عمليات حسابية دون طاقة كهربائية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تفتح المجال أمام تطبيقات مستقبلية واسعة، مثل أجهزة استشعار تعمل داخل محركات الطائرات النفاثة دون بطاريات، أو أطراف صناعية تتفاعل مباشرة مع الضغط والحركة، فضلاً عن إمكانية استخدامها في تطوير مواد ذكية تتفاعل مع البيئة المحيطة بشكل فوري.

وأكد الفريق أن الأبحاث مستمرة لتوسيع قدرات هذه الأنظمة وربط مكوناتها ضمن شبكات ميكانيكية أكثر تعقيدًا، ما قد يؤدي إلى استخدامات متقدمة في مجالات الطب والهندسة التفاعلية.