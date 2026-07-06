مهنة خبير التذوق.. حين تتحول الحواس إلى أداة لصناعة الجودة الغذائية

عواصم-سانا

تُعد مهنة خبير التذوق من الوظائف المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تعتمد بشكل أساسي على الحواس البشرية، وخاصة حاستي الذوق والشم، لتقييم جودة المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة قبل وصولها إلى المستهلك، وتمثل هذه المهنة حلقة وصل دقيقة بين الإنتاج الصناعي والجودة النهائية للمنتج الغذائي.

ووفق تقارير منصة BBC Future المتخصصة في العلوم والصحة والتابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن هذا النوع من الوظائف يندرج ضمن ما يُعرف بـ”علوم التذوق الحسي”، وهو مجال علمي يهتم بدراسة استجابة الإنسان للطعم والرائحة والقوام، واستخدام هذه البيانات في تطوير المنتجات الغذائية وتحسينها بشكل مستمر.

طبيعة عمل خبير التذوق

يقوم خبير التذوق باختبار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية مثل الشوكولاته والقهوة ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة، عبر تحليل دقيق لعناصر الطعم والرائحة والقوام والمظهر العام، ولا يقتصر العمل على التذوق فقط، بل يشمل أيضاً مقارنة العينات وتحديد الفروق الدقيقة بين دفعات الإنتاج المختلفة.

ووفق موقع FoodNavigator المتخصص في أخبار الصناعات الغذائية، تعتمد الشركات الكبرى على خبراء التذوق باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة ضبط الجودة، حيث تسهم آراؤهم في الحفاظ على ثبات النكهة وضمان تقديم المنتج نفسه للمستهلك بنفس المستوى في كل مرة، بغض النظر عن اختلاف مصادر المواد الأولية أو ظروف التصنيع.

كما يشارك خبراء التذوق أحياناً في تطوير وصفات جديدة، من خلال تقديم ملاحظات حول تحسين النكهة أو تعديل المكونات بما يتناسب مع تفضيلات المستهلكين في الأسواق المختلفة.

تدريب ومهارات دقيقة

تتطلب هذه المهنة تدريباً متخصصاً وطويلاً لتطوير الحواس وتمكين الخبير من تمييز الفروق الدقيقة جداً بين النكهات المختلفة، إضافة إلى امتلاك معرفة علمية بمكونات الأغذية وطرق تصنيعها وتأثيرها على الطعم النهائي.

ووفق موقع ScienceDirect المتخصص في الأبحاث العلمية، فإن علم “التقييم الحسي للأغذية” يعتمد على بروتوكولات دقيقة واختبارات معيارية تهدف إلى تدريب المتذوقين على تقليل التحيز الشخصي وزيادة دقة الملاحظات، بما يضمن الحصول على نتائج قابلة للاعتماد في الدراسات والتطبيقات الصناعية.

كما يخضع العاملون في هذا المجال لاختبارات دورية لقياس كفاءة الحواس لديهم، والتأكد من استمرار قدرتهم على التمييز بين النكهات بدرجة عالية من الدقة.

شروط صحية ومهنية

يشترط في خبير التذوق التمتع بصحة جيدة، ولا سيما خلوه من الحساسية الغذائية أو أي اضطرابات تؤثر على حاستي الذوق والشم، باعتبارهما الأداة الأساسية في العمل، كما يجب أن يتمتع بقدرة عالية على التركيز والانتباه للتفاصيل الصغيرة.

ووفق موقع Healthline المتخصص في الصحة العامة والتغذية، فإن أي خلل في حاسة الشم أو التذوق، سواء بسبب أمراض أو عوامل وراثية أو بيئية، يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تقييم النكهات بدقة، ما يجعل الجانب الصحي عاملاً أساسياً في اختيار العاملين في هذه المهنة.

أهمية المهنة في الصناعة الغذائية

تسهم هذه الوظيفة في رفع جودة المنتجات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك، حيث تعتمد الشركات على تقييم الخبراء قبل طرح المنتجات في الأسواق لضمان توافقها مع المعايير المطلوبة، كما تساعد في تقليل الأخطاء الإنتاجية وتحسين تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

ووفق موقع Forbes المتخصص في الاقتصاد والأعمال وسلاسل الإنتاج، فإن وظائف التقييم الحسي أصبحت جزءاً محورياً من استراتيجيات تطوير العلامات التجارية الغذائية، إذ تلعب دوراً مباشراً في تحسين تجربة المستهلك وتعزيز ولائه للمنتجات.

وتبرز مهنة خبير التذوق كأحد المجالات المتخصصة التي تجمع بين العلم والحس الدقيق، حيث تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الصناعات الغذائية وضمان توافقها مع معايير التصنيع الحديثة، ما يجعلها عنصراً مهماً في منظومة الغذاء العالمية.