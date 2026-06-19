علماء يحددون ثلاثة أنماط نوم مرتبطة بتدهور صحة الدماغ مع التقدم في العمر

واشنطن-سانا

أكدت دراسة طبية حديثة نفذها باحثون من جامعتي أريزونا وجنوب كاليفورنيا أن اضطرابات النوم، بما في ذلك قصر مدة النوم أو زيادتها بشكل مفرط، إضافة إلى الأرق والقيلولة المتكررة خلال النهار، قد ترتبط بعلامات تدل على تسارع شيخوخة الدماغ وارتفاع احتمالات التدهور المعرفي.

وذكر موقع “روسيا اليوم” نقلاً عن مجلة “Alzheimer’s & Dementia” العلمية اليوم الجمعة، أن دراسة واسعة النطاق خلصت إلى أن أنماط نوم غير منتظمة يمكن أن تسهم في إحداث تغيرات تدريجية في بنية الدماغ، بما في ذلك تراكم آفات دقيقة في المادة البيضاء، وهي مؤشرات ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف وألزهايمر.

وحددت الدراسة ثلاثة أنماط رئيسية مرتبطة بهذه التغيرات، تشمل النوم لأقل من سبع ساعات يومياً أو أكثر من تسع ساعات، إلى جانب الأرق وكثرة القيلولة النهارية، حيث أظهرت النتائج ارتباط هذه السلوكيات بتدهور تدريجي في صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

وبحسب الباحثين، الذين اعتمدوا على بيانات أكثر من 23 ألف مشارك من متوسطي العمر وكبار السن، فإن التحليل شمل صور الرنين المغناطيسي واستبيانات حول أنماط النوم، ما أتاح رصد ارتباطات بين جودة النوم وصحة الدماغ على مدى سنوات طويلة.

وأظهرت النتائج أن الآفات الدماغية المسجلة تتراكم مع العمر دون ظهور أعراض مباشرة في المراحل الأولى، إلا أن زيادتها ترتبط لاحقاً بتراجع القدرات الإدراكية وارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

كما بينت الدراسة أن العلاقة كانت أكثر وضوحاً مع قصر مدة النوم، إذ تبين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات يومياً يمتلكون مستويات أعلى من هذه الآفات مقارنة بمن يلتزمون بساعات النوم الموصى بها، بينما كانت نتائج بعض العوامل الأخرى أقل حسماً بعد ضبط المتغيرات الصحية ونمط الحياة.

وأشار الباحثون إلى أن بعض المؤشرات مثل الشخير والنوم المفاجئ خلال النهار فقدت دلالتها الإحصائية بعد الأخذ بعوامل مثل ضغط الدم والتدخين والنشاط البدني، في حين بقي تأثير قصر النوم الأكثر ثباتاً في النتائج.

وتؤكد الدراسة الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة الدقيقة بين أنماط النوم وصحة الدماغ، ودورها المحتمل في الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية مع التقدم في العمر.