شجرة روبن هود التاريخية في بريطانيا تفقد قدرتها على التجدد بعد 1200 عام

لندن-سانا

أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطيور في المملكة المتحدة (RSPB) نفوق شجرة البلوط الكبرى التاريخية في غابة شيروود، والتي ارتبط اسمها لقرون طويلة بأسطورة روبن هود، وذلك بعد فشلها في إنتاج أوراق جديدة خلال فصل الربيع الحالي.

وذكرت شبكة CNN اليوم الجمعة، أن الجمعية أكدت في بيان رسمي أن الشجرة التي يُقدَّر عمرها بنحو 1200 عام أظهرت علامات موت واضحة، بعد أن أخفقت في التجدد الربيعي هذا العام، في مؤشر على تدهور حالتها بشكل نهائي.

وتُعد شجرة البلوط الكبرى واحدة من أضخم الأشجار في بريطانيا، إذ بلغ محيط جذعها نحو 11 متراً، فيما امتد تاجها إلى حوالي 28 متراً، وقد ظلت لقرون طويلة أحد أبرز المعالم الطبيعية في غابة شيروود، التي تُعرف بارتباطها التاريخي بأسطورة روبن هود.

وأوضحت الجمعية أن عوامل عدة أسهمت في تدهور حالة الشجرة، من بينها انضغاط التربة المحيطة بها نتيجة الإقبال السياحي الكبير، إضافة إلى موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، ما أثّر بشكل مباشر على قدرتها الحيوية.

كما أشار مختصون في علم التربة والأشجار إلى أن الجهود المبذولة لإنقاذ الشجرة لم تفلح في عكس الضرر المتراكم الذي طال نظامها البيئي على مدى سنوات طويلة.

وبحسب خبراء، فإن التغيرات المناخية، ولا سيما تكرار فصول الصيف شديدة الحرارة والجفاف، أسهمت في تسريع تدهور حالة الشجرة، إلى جانب الضغط البشري المستمر في موقعها التاريخي.

ورغم نفوقها، أكدت هيئة إدارة غابة شيروود أن الشجرة ستبقى قائمة في مكانها كمعلم طبيعي وتاريخي، وستواصل الإسهام في دعم النظام البيئي المحلي، إضافة إلى استمرار ارتباطها بالذاكرة الشعبية والأسطورة التي أحاطت بها عبر القرون.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأشجار المعمرة في ظل التغيرات المناخية والضغط السياحي، وما يرافق ذلك من مخاطر تهدد استمرارية المعالم الطبيعية التاريخية حول العالم.