موجات الحر والرضع.. إرشادات أساسية لحماية صحة المولود في فصل الصيف

لندن-سانا

تشكل موجات الحر خلال فصل الصيف تحدياً إضافياً للأمهات في رعاية الأطفال حديثي الولادة، نظراً لحساسية الرضع المرتفعة تجاه درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالبالغين، نتيجة عدم اكتمال قدرة أجسامهم على تنظيم الحرارة بالكفاءة المطلوبة، ما قد يعرضهم للجفاف أو الإجهاد الحراري في حال عدم اتخاذ التدابير المناسبة.

ووفقاً لما نشر موقع Tommy’s البريطاني الرسمي المتخصص بصحة الأم والطفل أمس الخميس، فإن الرضع يعدّون من أكثر الفئات تأثراً بالأجواء الحارة، الأمر الذي يستدعي توفير عناية خاصة لهم خلال فترات النوم والرضاعة وعند الخروج من المنزل.

ويعود تأثر الأطفال السريع بالحرارة إلى أن أجسامهم لا تزال في مراحل النمو الأولى، كما أن قدرتهم على التعرق وتبريد الجسم أقل من البالغين، ما يجعل تعرضهم لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة عاملاً يزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف أو الإجهاد الحراري.

إرشادات للحفاظ على حرارة معتدلة للرضع

ينصح الخبراء وفق الموقع بالحفاظ على درجة حرارة معتدلة داخل غرفة الطفل عبر توفير التهوية الجيدة، وفتح النوافذ خلال الأوقات الأقل حرارة، وإغلاق الستائر نهاراً للحد من أشعة الشمس المباشرة، مع مراقبة درجة حرارة الغرفة عند الحاجة.

كما يوصى بإلباس الطفل ملابس قطنية خفيفة تسمح بمرور الهواء، وتجنب المبالغة في تغطيته خلال الطقس الحار، إضافة إلى اختيار أغطية ومفروشات خفيفة لا تحتفظ بالحرارة لفترات طويلة.

وللتأكد من شعور الطفل بالراحة، ينصح بفحص حرارة جسمه من خلال لمس الصدر أو الظهر أو مؤخرة الرقبة، بدلاً من اليدين أو القدمين، إذ تعد هذه المناطق أكثر دقة في إظهار ارتفاع حرارة الجسم.

طرق آمنة للعناية بالرضع خلال الطقس الحار

فيما يتعلق بالرضاعة، قد يزداد طلب الطفل للرضاعة خلال موجات الحر لتعويض السوائل المفقودة، حيث يوفر حليب الأم عادة الترطيب اللازم للأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية، مع ضرورة مراقبة أي علامات تدل على الجفاف مثل جفاف الفم أو قلة التبول أو الخمول.

ويشدد المختصون على أهمية تجنب الخروج بالأطفال خلال ساعات الذروة، واختيار فترات الصباح الباكر أو المساء عند الضرورة، مع إبقائهم في أماكن مظللة واستخدام قبعات خفيفة ومراقبة درجة حرارتهم بشكل مستمر.

كما يحذر الخبراء من تغطية عربات الأطفال بأغطية أو بطانيات سميكة لحجب أشعة الشمس، لأن ذلك قد يعيق حركة الهواء ويرفع درجة الحرارة داخل العربة، ويفضل بدلاً من ذلك استخدام مظلات مخصصة تسمح بالتهوية.

وفي الأيام شديدة الحرارة، يمكن أن يساعد الاستحمام السريع بالماء الفاتر أو مسح جسم الطفل بقطعة قماش مبللة بالماء الفاتر على تخفيف الشعور بالحرارة، مع الحرص على تجفيف الجسم جيداً وإلباس الطفل ملابس مريحة وخفيفة.

ويؤكد الأطباء ضرورة طلب المشورة الطبية بشكل عاجل عند ظهور أعراض مثل ارتفاع الحرارة بشكل واضح، أو النعاس الشديد، أو سرعة التنفس، أو الخمول غير المعتاد، لما قد تشكله من مؤشرات على تأثر الطفل بالحرارة بصورة تستدعي التدخل الطبي.