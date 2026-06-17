“غوغل” تختبر أداة داخل “رسائل غوغل” لكشف الصور المعدلة والمولدة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تعمل شركة “غوغل” على اختبار أداة جديدة داخل تطبيق “رسائل غوغل” تهدف إلى تمكين المستخدمين من التحقق مما إذا كانت الصور المتداولة عبر المحادثات قد أُنشئت أو جرى تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام العالمي بمكافحة المحتوى المضلل.

وبحسب ما نقل موقع “آندرويد أوثوروتي” التقني اليوم الأربعاء، فإن الأداة قيد التطوير حالياً ضمن نسخة تجريبية من التطبيق على نظام “أندرويد”، ولم تُطرح بعد للمستخدمين، كما لم تُعلن الشركة أي جدول زمني رسمي لإطلاقها، مع احتمال إدخال تغييرات عليها أو عدم اعتمادها بشكل نهائي في النسخة العامة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الميزة لن تكتفي بتصنيف الصور على أنها “حقيقية” أو “مولدة بالذكاء الاصطناعي”، بل ستوفر معلومات تفصيلية حول طبيعة إنشاء المحتوى، بما في ذلك ما إذا كانت الصورة قد أُنشئت كلياً بالذكاء الاصطناعي أو جرى تعديلها جزئياً أو دمجها مع صور حقيقية.

وبحسب المؤشرات التقنية، قد تشمل التصنيفات داخل التطبيق أوصافاً مثل “وسائط أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي” أو “عُدلت باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متعددة”، إضافة إلى تمييز الصور الملتقطة بالكاميرا دون تدخل برمجي، أو المعدلة بوسائل غير معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للموقع فإن الوصول إلى هذه المعلومات قد يتم عبر خيار “عرض التفاصيل” داخل المحادثة، حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على بيانات مصدر الصورة وطريقة إنشائها أو تعديلها، بدلاً من ظهور تنبيه تلقائي مباشر داخل واجهة الدردشة.

وتعتمد الأداة المرتقبة على معيار “بيانات اعتماد المحتوى” التابع لتحالف “C2PA”، وهو نظام يوثق أصل الوسائط الرقمية والتعديلات التي تطرأ عليها عبر سجل بيانات مرفق بالملف، يوضح مصدر الصورة والأدوات المستخدمة في إنتاجها أو تعديلها.

ويُستخدم هذا المعيار لتتبع مسار المحتوى الرقمي، إلا أنه لا يعتمد على تحليل بصري للصورة، بل على البيانات المرفقة بها، ما يجعل فعاليته مرتبطة بوجود تلك البيانات وعدم فقدانها أثناء النقل أو إعادة الحفظ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لشركة “غوغل” لتعزيز أدوات التحقق من المحتوى، بالتوازي مع تطوير تقنيات أخرى مثل “SynthID” التابعة لـ “غوغل ديب مايند”، والتي تتيح وضع علامات مائية رقمية غير مرئية داخل المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي.