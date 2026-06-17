روبلوكس تعزز إجراءات السلامة عبر حسابات مخصصة للأطفال

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “روبلوكس” الأمريكية المتخصصة في تطوير وتشغيل الألعاب الإلكترونية نوعاً جديداً من الحسابات المخصصة للأطفال ضمن منصتها، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة الرقمية وحماية المستخدمين الصغار أثناء اللعب، وذلك عبر أنظمة تعتمد على التحقق من العمر وتصنيف المحتوى، وفق ما أفاد بيان للشركة.

وذكرت الشركة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التجربة في عدد من الدول، وتهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال من خلال تقسيم الحسابات إلى فئات عمرية محددة تتحكم في مستوى الوصول إلى المحتوى وخصائص التفاعل داخل المنصة.

وتتوزع الحسابات الجديدة إلى فئتين رئيسيتين؛ الأولى “روبلوكس كيدز” للأطفال من عمر 5 إلى 9 سنوات، والثانية “روبلوكس سيليكت” للفئة العمرية من 9 إلى 15 عاماً، مع انتقال تلقائي بين الفئات عند بلوغ المستخدم السن المحدد.

ووفق النظام الجديد، تتيح فئة “روبلوكس كيدز” أعلى مستويات الحماية بشكل افتراضي وغير قابل للتعطيل، مع السماح بالوصول إلى محتوى مصنف ضمن المستويات المنخفضة والمتوسطة فقط، بينما تمنح فئة “سيليكت” صلاحيات أوسع للوصول إلى محتوى متوسط التصنيف.

كما تعتمد “روبلوكس” نظاماً لتصنيف المحتوى إلى أربع درجات تبدأ من “خفيف” وصولاً إلى “مقيد”، حيث تختلف مستويات العنف والمشاهد المسموح بها بحسب كل فئة عمرية.

ولا تتضمن فئة “روبلوكس كيدز” ميزات الدردشة، في حين تُطبق على “سيليكت” إعدادات تواصل تختلف بحسب العمر والمنطقة الجغرافية، مع الإشارة إلى أن خدمات الدردشة لن تكون متاحة في عدد من دول الشرق الأوسط عند الإطلاق.

وتترافق هذه التحديثات مع إجراءات رقابية إضافية تشمل حذف المحتوى غير الموثق والتحقق من هوية المطورين، إضافة إلى أدوات رقابة أبوية موسعة تتيح للأهل متابعة نشاط الأطفال، وإدارة الأصدقاء، وتحديد المحتوى المسموح، وضبط وقت الاستخدام وحدود الإنفاق داخل اللعبة.

كما تمتد هذه الأدوات حتى سن 16 عاماً، حيث ينتقل المستخدم بعدها إلى الحسابات العادية داخل المنصة، مع إمكانية تفعيل قوائم ألعاب مخصصة يحددها أولياء الأمور بشكل مباشر.