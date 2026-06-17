“علي بابا” تطلق نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لتطوير الروبوتات

بكين-سانا

أطلقت شركة “علي بابا” الصينية أول مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة للروبوتات، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية لنقل تقنيات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات المحادثة إلى البيئات المادية، والتفاعل المباشر مع العالم الواقعي.

وذكرت وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أن الشركة كشفت عن مجموعة “كوين روبوت سويت” (Qwen Robot Suite)، في أحدث توسع لها ضمن مجال “الذكاء الاصطناعي المتجسد” (Embodied AI)، وهو مجال يركز على تطوير أنظمة قادرة على الإدراك والتفكير والتفاعل مع البيئات المادية.

كما طُورت المجموعة عبر مختبر “تونغي” (Tongyi Lab)، الذراع البحثية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ”علي بابا”، وقد دخلت بالفعل مرحلة الاختبارات التجريبية مع عدد من عملاء المؤسسات ضمن خدمة الحوسبة السحابية للشركة.

وتتكون المنظومة من ثلاث طبقات مترابطة من النماذج؛ إذ يختص نموذج “كوين روبوت ناف” (Qwen-RobotNav) بفهم المساحات المادية، والتنقل داخلها اعتماداً على الرؤية واللغة، بينما يعمل نموذج “كوين روبوت وورلد” (Qwen-RobotWorld) على التنبؤ بتطور المشاهد ومحاكاتها عبر تحليل الفيديو قبل تنفيذ الإجراءات.

أما تنفيذ المهام المادية فيتولاه نموذج “كوين روبوت مانيب” (Qwen-RobotManip)، وهو نموذج للرؤية واللغة والعمل، جرى تطويره على معمارية “كوين 3.5-4B”، ودُرب على أكثر من 38 ألف ساعة من بيانات مفتوحة المصدر مرتبطة بالتعامل مع الأجسام.

وأظهرت بيانات الشركة أن النموذج الأخير حقق نتائج متقدمة في اختبار “روبو تشالنج” (RoboChallenge)، مسجلاً أداءً بلغ 59.83 نقطة، ونسبة نجاح وصلت إلى 45 بالمئة في تنفيذ المهام.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار تحول استراتيجي في عائلة نماذج “كوين”، التي عُرفت سابقاً بنماذج اللغة الكبيرة ومتعددة الوسائط، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير “الذكاء الاصطناعي المتجسد”.