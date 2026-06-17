كوريا الجنوبية رابع دولة تتحالف أمنياً مع “أوبن إيه آي” في الذكاء الاصطناعي ‏

سيئول-سانا‏

أعلنت وزارة العلوم الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن بلادها أصبحت رابع ‏دولة تُقيم شراكة أمنية في مجال الذكاء الاصطناعي مع “أوبن إيه آي” المطورة ‏لبرنامج “شات جي بي تي”.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، عن الوزارة أنه بموجب مذكرة ‏تفاهم، سيعمل معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الكوري الجنوبي”‏AIS‏” و”أوبن إيه ‏آي” معاً على إعداد إطار عمل عالمي لتقييم أمن الذكاء الاصطناعي. ‏

وأضافت: إن الجانبين سيتبادلان أيضاً المعلومات التقنية لتطوير إطار عمل لتقييم ‏سلامة الذكاء الاصطناعي يراعي اللغة الكورية والسياق الاجتماعي للبلاد.‏

وحسب الوزارة، من المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية الأخيرة مكانة البلاد في شبكة ‏التعاون العالمية الرامية إلى التحقق من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم ووضع ‏معايير لتقييم المخاطر. ‏

ويعتزم معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الكوري الجنوبي والشركة الأمريكية عقد ‏اجتماع على مستوى العمل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تعاونهما.‏

وكانت “أوبن إيه آي” قد وقّعت سابقاً اتفاقيات مع مختبرات أمن الذكاء الاصطناعي ‏في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.‏