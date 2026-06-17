كوريا الجنوبية رابع دولة تتحالف أمنياً مع “أوبن إيه آي” في الذكاء الاصطناعي ‏

سيئول-سانا
أعلنت وزارة العلوم الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن بلادها أصبحت رابع دولة تُقيم شراكة أمنية في مجال الذكاء الاصطناعي مع “أوبن إيه آي” المطورة لبرنامج “شات جي بي تي”.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، عن الوزارة أنه بموجب مذكرة تفاهم، سيعمل معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الكوري الجنوبي”AIS” و”أوبن إيه آي” معاً على إعداد إطار عمل عالمي لتقييم أمن الذكاء الاصطناعي.
وأضافت: إن الجانبين سيتبادلان أيضاً المعلومات التقنية لتطوير إطار عمل لتقييم سلامة الذكاء الاصطناعي يراعي اللغة الكورية والسياق الاجتماعي للبلاد.
وحسب الوزارة، من المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية الأخيرة مكانة البلاد في شبكة التعاون العالمية الرامية إلى التحقق من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم ووضع معايير لتقييم المخاطر.
ويعتزم معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الكوري الجنوبي والشركة الأمريكية عقد اجتماع على مستوى العمل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تعاونهما.
وكانت “أوبن إيه آي” قد وقّعت سابقاً اتفاقيات مع مختبرات أمن الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.