تحذيرات طبية: طنين الأذن قد يكشف بداية تراجع السمع قبل ظهور الأعراض

واشنطن-سانا

حذّر خبراء من جامعة ولاية بنسلفانيا من أن طنين الأذن قد يُعدّ في كثير من الحالات مؤشراً مبكراً على تراجع القدرة السمعية، إذ قد يظهر قبل ملاحظة أي انخفاض واضح في حاسة السمع لدى المصاب.

ووفق ما نقل موقع “روسيا اليوم” اليوم الإثنين، بيّن الخبراء أنه رغم عدم وجود علاج نهائي لطنين الأذن حتى الآن، فإن بعض الأساليب العلاجية، مثل إعادة تدريب الطنين القائمة على العلاج الصوتي والاستشارة، قد تسهم في التخفيف من حدة الأعراض، وتحسين جودة حياة المصابين.

وشددوا على أهمية إجراء فحوصات دورية للسمع حتى في غياب الأعراض، بهدف الكشف المبكر عن أي تغيرات قد تطرأ على القدرة السمعية والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن نحو 13% من البالغين يعانون من درجات متفاوتة من ضعف السمع، وترتفع النسبة إلى 27% بين من تجاوزوا سن الخامسة والستين، في حين يُقدَّر انتشار طنين الأذن بنحو 10% من البالغين.

وأشارت اختصاصية السمع جاكي برايس إلى أن التعرض المستمر للأصوات التي تتجاوز 85 ديسيبل، مثل الضوضاء في الحفلات الصاخبة أو مواقع البناء، قد يرفع من خطر تلف السمع، لافتة إلى أن استخدام سماعات الأذن في بيئات مرتفعة الضجيج يزيد هذا الخطر بشكل أكبر.

ويحدث طنين الأذن نتيجة تضرر الخلايا الشعرية الدقيقة داخل قوقعة الأذن، المسؤولة عن تحويل الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية تصل إلى الدماغ، ما يؤدي إلى سماع أصوات وهمية مثل الرنين أو الضجيج دون وجود مصدر خارجي.