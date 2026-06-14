علماء يكتشفون مقبرة حيتان عملاقة في ديامانتينا بعمق يصل إلى 7 آلاف متر تحت البحر

لندن-سانا



اكتشف علماء واحدة من أكبر وأعمق مقابر الحيتان في العالم على عمق آلاف الأمتار جنوب شرق المحيط الهندي، في موقع ناءٍ لا يخلو من مظاهر الحياة البحرية العميقة.



وبحسب ما نشره باحثون في دورية Nature البريطانية، فإن “مقبرة ديامانتينا” البحرية، الممتدة على نحو 1200 كيلومتر جنوب غرب أستراليا، تضم مئات الأحافير، بينها نوع يُرجَّح أنه غير معروف سابقاً، وقد عُثر عليها خلال رحلة استكشافية بغواصة إلى منطقة بعيدة عن النشاط البشري، وأوضح الباحثون أن حيتاناً نافقة أو في طور الاحتضار وصلت إلى هذا الموقع عبر ملايين السنين، لتتراكم بقاياها وتشكل مقبرة بحرية شاسعة.



وأضاف الفريق العلمي: إن طبقات العظام القديمة جداً تداخلت مع بقايا أحدث، ما يشير إلى أن الموقع ظل يستقبل هياكل الحيتان بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 5 ملايين سنة، وفقاً لتقديرات أعمار الأحافير.



ورصد الباحثون وجود مجتمعات متنوعة من الكائنات البحرية العميقة التي تتغذى على بقايا الحيتان، من بينها الديدان الآكلة للعظام والقواقع والنجوم الهشة والرخويات ثنائية المصراع، ما يعكس نظاماً بيئياً متكاملاً يعتمد على هذه الهياكل كمصدر غذائي طويل الأمد.



وعُثر على المقبرة في منطقة صدع ديامانتينا التي تضم سلاسل جبلية وأخاديد بحرية تشكلت قبل نحو 30 إلى 40 مليون سنة، خلال انفصال القارتين الأسترالية والقطبية الجنوبية، وتصل أعماقها إلى ما بين 5000 و7000 متر تحت سطح البحر.



وتعد البعثة جزءاً من برنامج دولي لاستكشاف الخنادق البحرية العميقة، يهدف إلى دراسة أكثر مناطق المحيطات غموضاً، ووفقاً للباحثين، فإن قاع الخندق قد يحتوي على أكثر من 10 ملايين جثة حيتان، مرجحين أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب العظام المدفونة تحت الرواسب.