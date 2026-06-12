تحذيرات طبية من أخطاء يومية في التعامل مع موجات الحر قد تعرض الصحة لمضاعفات خطيرة

برلين-سانا

حذّر خبراء صحيون من مخاطر التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، مؤكدين أن موجات الحر الشديد قد تؤثر سلباً على الدورة الدموية، وتزيد من احتمالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، ما يستدعي اتباع إجراءات وقائية يومية للحد من هذه المخاطر.

ووفق تقرير نشره موقع “دويتشه فيله” (DW) اليوم الجمعة استناداً إلى تقرير أعده موقع “شتيرن” (Stern) الألماني المتخصص بالعلوم والصحة والمجتمع، فإن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل خلال الطقس الحار، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدوخة والتعب وفقدان التركيز، وفي حالات أشد خطورة قد يسبب اضطراباً في ضربات القلب أو انهياراً في الدورة الدموية، ما يجعل شرب الماء بانتظام من أهم وسائل الوقاية.

ويشير التقرير إلى أن الأطباء يوصون عادة بتناول ما بين ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يومياً، على أن تزداد الكمية بشكل أكبر خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مع التركيز على كبار السن الذين يعدّون الفئة الأكثر حاجة للترطيب المستمر، إضافة إلى تجنب المشروبات الغازية التي قد تزيد من إجهاد الجسم.

كما ينصح الخبراء بتناول وجبات خفيفة خلال الطقس الحار، مثل الفواكه والخضراوات الغنية بالماء كالبطيخ والخيار والطماطم، لما لها من دور في تعويض السوائل والأملاح المعدنية التي يفقدها الجسم.

ويؤكد التقرير أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واللجوء إلى الظل أو الأماكن جيدة التهوية، مع أخذ فترات راحة قصيرة خلال النهار لا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة، إضافة إلى ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وذات ألوان فاتحة تساعد على تقليل امتصاص الحرارة.

كما يشدد على ضرورة استخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات والمستحضرات الواقية، والانتباه إلى أعراض ضربة الشمس التي تشمل الصداع والدوخة والغثيان والتعب الشديد، والتي تتطلب التدخل السريع عبر الانتقال إلى أماكن باردة وتناول السوائل.

كما يدعو إلى تجنب ممارسة الأنشطة البدنية المجهدة خلال ساعات الذروة الحرارية، وتأجيلها إلى فترات المساء الأكثر اعتدالاً، مع العمل على تبريد الجسم بشكل دوري باستخدام الماء البارد أو المراوح أو الكمادات الباردة.

ويحذر التقرير أيضاً من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على بعض أنواع الأدوية، ما يستوجب تخزينها بشكل مناسب، واستشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن الجرعات خلال فصل الصيف، وخصوصاً للأدوية التي قد تتأثر بالحرارة أو تزيد من حساسية الجلد لأشعة الشمس.

وفي الختام، يؤكد الخبراء أن مواجهة موجات الحر تتطلب وعياً صحياً والتزاماً بإجراءات وقائية بسيطة لكنها فعّالة، من أبرزها شرب كميات كافية من الماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واعتماد أسلوب حياة أكثر اعتدالاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.