تيك توك يختبر ميزة المكالمات الصوتية عبر الرسائل الخاصة لتعزيز التفاعل بين المستخدمين

بكين-سانا

بدأت منصة “تيك توك” اختبار ميزة جديدة تتيح إجراء مكالمات صوتية مباشرة داخل الرسائل الخاصة (DMs)، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات التواصل داخل التطبيق وتعزيز قدرته على المنافسة مع منصات المراسلة الفورية.

وبحسب ما نشر موقع TechCrunch التقني أمس الخميس، فقد كشفت مؤشرات تقنية ولقطات شاشة نشرها باحثون في مجال التكنولوجيا عن ظهور واجهة جديدة تتضمن أيقونة مكالمات وخيار إدارة الاتصالات الصوتية، ما يشير إلى أن المنصة تعمل على تطوير بنية متكاملة لدعم هذه الميزة خلال مرحلة الاختبار.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية داخل المحادثات الخاصة، مع اشتراط أن يكون الطرفان ضمن قائمة الأصدقاء على المنصة، إضافة إلى خيار كتم المكالمات ضمن إعدادات الرسائل، بما يسهم في تنظيم الإشعارات وتحسين تجربة الاستخدام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه “تيك توك” لتوسيع وظائف الرسائل الخاصة وتحويلها إلى نظام تواصل متكامل، في ظل منافسة متزايدة مع تطبيقات مثل “واتساب” و”ماسنجر” و”إنستغرام”، عبر إضافة مزايا تشمل الرسائل الصوتية والمحادثات الجماعية وقنوات البث وغيرها من أدوات التفاعل الاجتماعي.

وحتى الآن، لم تعلن الشركة موعداً رسمياً لإطلاق الميزة بشكل عام، إلا أن ظهورها في مرحلة الاختبار يشير إلى إمكانية توسيعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة في حال نجاح التجربة.