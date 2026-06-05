دراسة علمية تكشف عوامل غذائية مرتبطة بالإرهاق المستمر رغم الراحة

طوكيو-سانا

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الشعور بالتعب والإرهاق المستمر رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، ودون وجود مشكلات صحية مزمنة، ما يدفع كثيرين للاعتقاد بأن السبب يعود إلى ضغوط الحياة اليومية، غير أن دراسة علمية حديثة أشارت إلى عوامل غذائية غير متوقعة قد تسهم في هذا الشعور.

ووفق ما نقل موقع EurekAlert العلمي أول أمس، فإن باحثين من جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان أجروا دراسة شملت نحو 600 شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة، بهدف تحليل العلاقة بين مستويات بعض العناصر الغذائية في الدم، والشعور بالتعب وانخفاض الدافعية.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية “Scientific Reports” التابعة لمجموعة Nature أن الفريق البحثي قاس مستويات فيتامين B12 وحمض الفوليك (فيتامين B9)، إضافة إلى الهوموسيستين في الدم، ثم قارنها بنتائج استبيانات علمية تقيس مستويات التعب، والحافز لدى المشاركين.

وبيّنت النتائج أن ارتفاع مستويات الهوموسيستين ارتبط بانخفاض في فيتامين B12 وحمض الفوليك، الأمر الذي قد يشير إلى دور غير مباشر لهذه العناصر الغذائية في الشعور بالإرهاق، حتى لدى الأفراد الأصحاء.

وأشار الباحثون إلى أن تحليل النتائج أظهر اختلافات بين الجنسين، حيث كان الرجال ذوو المستويات المرتفعة من الهوموسيستين أكثر عرضة للشعور بالتعب الجسدي، بينما ارتبطت المستويات المرتفعة لدى النساء بانخفاض الدافعية والحافز للقيام بالأنشطة اليومية.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه النتائج بقيت ثابتة حتى بعد أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار، مثل العمر وساعات النوم، وضغوط العمل والعادات الغذائية.

وأضاف الباحثون إن ارتفاع الهوموسيستين يرتبط عادة بعدد من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وهشاشة العظام، وبعض الاضطرابات المعرفية، إلا أن نتائجه قد تمتد أيضاً إلى مستويات الطاقة والنشاط اليومي.

وأشارت النتائج إلى أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات كافية من فيتامين B12 وحمض الفوليك، قد يسهم في دعم مستويات الطاقة الطبيعية، والحد من الشعور بالإرهاق المستمر.

يذكر أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة بين نقص الفيتامينات والشعور بالتعب، لكنها تسلط الضوء على أهمية الحالة الغذائية في تفسير بعض حالات الإرهاق غير المبرر، حتى لدى الأشخاص الأصحاء.