تشات جي بي تي يتيح تعديل ملفات غوغل درايف مباشرة من داخل المحادثة

واشنطن-سانا

وسعت شركة أوبن آي إي إمكانات تشات جي بي تي لمستخدمي الخطط المدفوعة، من خلال إتاحة تكامل أوسع مع خدمة «Google Drive»، بما يسمح بالوصول إلى الملفات المخزنة عليها والاستفادة من محتواها وإجراء تعديلات عليها مباشرة من داخل المحادثة.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني في تقرير نشره أول أمس أن «ChatGPT» بدأ توفير التكامل الجديد، الذي يتيح للمستخدمين إضافة ملفاتهم المخزنة في «Google Drive» إلى مكتبة «ChatGPT»، ثم طرح أسئلة حول محتواها وإجراء تعديلات عليها دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة.

ويمكن الوصول إلى الملفات عبر الضغط على زر الإضافة «+» بجوار حقل كتابة الرسائل، ثم اختيار خيار الإضافة من المكتبة، ليصبح محتوى الملفات متاحاً للاستخدام ضمن المحادثة.

ويشمل التكامل مستندات «Google Docs» وجداول «Google Sheets» وغيرها من الملفات المدعومة، مع إمكانية فتح الملف في تطبيق «Google» المخصص له عند الحاجة إلى استخدام أدوات التحرير التقليدية.

وأوضح آدم فراي، مدير منتجات المستهلكين في «ChatGPT»، أن التعديلات التي يجريها المستخدم من خلال الخدمة تطبق على الملف الأصلي المخزن في «Google Drive»، بدلاً من إنشاء نسخة منفصلة منه.

ويأتي التكامل الجديد ضمن سلسلة من الميزات التي أضافتها «OpenAI» إلى «ChatGPT» خلال الفترة الأخيرة، من بينها أداة تتيح للمستخدم إنشاء اختبارات تفاعلية حول موضوعات محددة، تتضمن أسئلة متعددة الخيارات وإمكانية التنقل بينها والاستعانة بالتلميحات.

وتعكس هذه الإضافات توجه «OpenAI» إلى توسيع قدرات «ChatGPT» للتعامل بصورة مباشرة مع الملفات والخدمات الخارجية، بما يسهم في إنجاز المهام وتقليل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.