قرش حوتي يقتحم جلسة تصوير تحت الماء في الفلبين

مانيلا-سانا

تحوّلت جلسة تصوير تحت الماء في الفلبين إلى موقف مفاجئ، بعد اقتراب قرش حوتي ضخم من السباحة مورين كالاغو، أثناء تنفيذها لقطات تصويرية في أعماق البحر.

وذكرت صحيفة India Today، أن السباحة فوجئت بظهور القرش الحوتي الذي اقترب منها ولمس ذراعها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتباك اللحظة وتحولها من مشهد تصوير هادئ إلى موقف غير متوقع تحت الماء.

ورغم عنصر المفاجأة، تمكنت كالاغو من الحفاظ على هدوئها، قبل أن تتجه بسرعة نحو السطح دون تسجيل أي إصابات، في تصرف عكس سيطرة لافتة على الموقف في بيئة بحرية حساسة.

وأثار الفيديو الذي وثّق الحادثة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بشكل كبير، وسط إشادة بردة فعل السباحة، وتناول واسع للمشهد من جانب المستخدمين.

ويُعد القرش الحوتي من أكبر الكائنات البحرية في العالم، ورغم حجمه الضخم، فإنه يتغذى على العوالق البحرية ويُصنّف ضمن الكائنات المسالمة تجاه الإنسان، إلا أن ظهوره المفاجئ قد يسبب حالة من الارتباك لدى الغواصين.