انحسار مياه الأنهار الأوروبية يكشف أسراراً تاريخية مدفونة

عواصم-سانا

كشفت موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها أوروبا عن بقايا تاريخية كانت مغمورة منذ عقود وقرون، بعد تراجع منسوب عدد من الأنهار إلى مستويات قياسية، ما أظهر عظام حيوانات قديمة وحطام سفن تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن انخفاض مياه نهر الدانوب كشف عن بقايا يُعتقد أنها لحيوان ماموث قديم شمال بلغاريا، حيث عُثر على فك سفلي ونابين وربما ضلع، فيما يجري فحص العظام للتأكد من طبيعتها، وفق ما نقلته عن تقارير إعلامية محلية.

كما أظهر انحسار مياه الدانوب في كرواتيا هيكل سفينة الشحن “فولتون” التي غرقت عام 1937 أثناء نقلها الفحم عبر النهر، في حين ظهرت في صربيا بقايا سفينة حربية غارقة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الاكتشافات في وقت شهدت فيه أوروبا صيفاً شديد الحرارة والجفاف، أدى إلى انخفاض منسوب أنهار رئيسية، ولا سيما نهر الدانوب الذي يمر عبر عشر دول، ما تسبب بظهور مساحات واسعة من قيعان الأنهار المكشوفة.