اكتشاف بقايا معبد يعود للقرن الخامس قبل الميلاد خلال أعمال إنشاء طريق في إيطاليا

عثر عمال بناء خلال تنفيذ مشروع طريق سريع في شمال شرق إيطاليا على بقايا معبد أثري قديم، ما استدعى تدخلاً فورياً من قبل فرق التنقيب الأثري لبدء عمليات دراسة الموقع وتوثيقه.

ووفقاً لما نقلته صحيفة New York Post أول أمس، أوضحت السلطات الإيطالية المختصة بالآثار أن الاكتشاف تم في بلدة بونسو قرب مدينة البندقية، أثناء أعمال إنشاء طريق جديد في المنطقة.

وبيّنت الجهات الأثرية أن الموقع يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويضم بقايا هياكل لمعبد مستطيل الشكل يُعتقد أنه كان جزءاً من مجمع ديني قديم، من بينها مبنى محاط بأعمدة من جميع الجهات.

وأظهرت أعمال التنقيب اللاحقة العثور على نقوش حجرية مكتوبة بالخط الفينيقي إلى جانب نقوش لاتينية، ما يشير إلى تعدد الحضارات التي استخدمت الموقع خلال فترات زمنية مختلفة.

كما رجّح علماء الآثار أن بعض الأحجار المنقوشة أُعيد استخدامها لاحقاً ضمن أرضيات مرصوفة، في حين لا تزال أجزاء أخرى في مواقعها الأصلية، ما يعكس تعاقب الاستخدامات على الموقع عبر العصور.

وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الموقع حافظ على أهميته خلال الحقبة الرومانية، مع تغيّر وظيفته وأشكال استخدامه بمرور الزمن بدلاً من تعرضه للهجر الكامل.

يشار إلى أن أعمال التنقيب لا تزال مستمرة، بهدف الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا المعبد وأهميته التاريخية.