اكتشاف موقع أثري في التشيك.. أكثر من 1000 قطعة تمتد من العصر البرونزي إلى الروماني

أعلن المركز الأثري في أولوموك (Archaeological Center Olomouc) بجمهورية التشيك عن اكتشاف أكثر من 1000 قطعة أثرية نادرة، تعود إلى فترات زمنية تمتد من العصر البرونزي المبكر حتى العصر الروماني، وذلك خلال أعمال تنقيب سبقت إنشاء خط سكة حديد سريع في المنطقة.

ووفق ما نقلته شبكة “Fox News” أول أمس، فإن الاكتشافات تمت على امتداد مسار يبلغ طوله نحو ثلاثة أرباع ميل بين بلدتي نيزاميسليتسه وكوييتين في وادي نهر هانا، حيث جرت أعمال التنقيب بين نيسان وتشرين الأول من عام 2025.

وبيّنت النتائج أن الموقع يضم بقايا تعود لثقافات أثرية متعددة، من بينها ثقافتا فيتييروف وأورنفيلد من العصر البرونزي، إضافة إلى أدلة مرتبطة بثقافة لا تيني من العصر الحديدي، إلى جانب اكتشاف مساكن خشبية وهياكل دفن بشرية محفوظة جزئياً.

كما عثر الباحثون على قبور ومقتنيات أثرية متنوعة، بينها أدوات برونزية مثل الفؤوس والدبابيس والأساور والسكاكين، إضافة إلى قوالب حجرية وبقايا أدوات صهر تشير إلى وجود ورشة متخصصة لصناعة المعادن خلال تلك الحقبة.

وفي اكتشاف وُصف بالنادر في أوروبا الوسطى، تم العثور على أداة رومانية تُعرف باسم “لوح السحب” كانت تُستخدم في سحب وتشكيل الأسلاك المعدنية، ويعتقد الباحثون أنها كانت مرتبطة بصناعة الدروع المعدنية، ومن المقرر إخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة لتحديد خصائصها.

يذكر أن جميع المكتشفات ستخضع لمزيد من الدراسات والتحاليل والحفظ العلمي، على أن تُنشر النتائج تباعاً خلال الفترة المقبلة، لما تحمله من أهمية في فهم تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة.