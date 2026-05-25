ليست الدلافين وحدها.. حيتان البيلوغا البيضاء تثبت قدرتها على إدراك الذات أمام المرآة

نيويورك-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن حيتان البيلوغا، المعروفة بالحيتان البيضاء، تمتلك القدرة على التعرف على نفسها في المرآة، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الكائنات التي يُعتقد بامتلاكها درجة من الوعي الذاتي، مثل القردة العليا والدلافين والفيلة وطيور العقعق وأسماك المنظف.

ونقل موقع “فوكاس أونلاين” الإخباري الألماني أول أمس، تفاصيل الدراسة التي أعدتها الدكتورة ديانا ريس، عالمة الثدييات البحرية في جامعة نيويورك، بالتعاون مع الباحث ألكسندر ميلدينر، حيث قام الفريق بتحليل تسجيلات مصوّرة سابقة لأربعة من حيتان البيلوغا داخل أحد أحواض أسماك نيويورك.

وأظهرت النتائج أن اثنتين من الحيتان، وهما الأنثى البالغة “ناتاشا” وابنتها “ماريس”، أبدتا سلوكاً لافتاً تجاه المرآة، تمثل في استكشاف متكرر ومحاولات واضحة لفهم انعكاس صورتيهما.

وبحسب الباحثين، فقد اعتقدت الحيتان في البداية أن الصورة تمثل كائناً آخر، قبل أن تلاحظ تطابق الحركات، لتبدأ بسلوكيات اختبارية أمام المرآة، وبلغت الملاحظات ذروتها عندما اجتازت “ناتاشا” ما يُعرف باختبار العلامة، إذ وجّهت جانب جسدها الذي يحمل علامة صبغية نحو المرآة لفحصها، بينما قامت “ماريس” بحركات غير اعتيادية شملت نفخ الفقاعات ومحاولة التفاعل معها، في سلوك نادر لا يظهر عادة في غياب المرآة.

وتُعد حيتان البيلوغا من الثدييات البحرية التي تعيش في مياه القطب الشمالي الباردة، وتتميز بقدرتها العالية على التواصل الاجتماعي والتكيف، إضافة إلى سلوكها المعقد مقارنة بأنواع عديدة من الحيتان.