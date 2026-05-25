دراسة: اختلاف كبير في المركبات النباتية ومضادات الأكسدة بين أصناف الكيوي يحدد قيمتها الصحية

كشفت دراسة علمية حديثة أن أصناف الكيوي المختلفة تتمتع بتباين واضح في محتواها من المركبات النباتية الفعالة ومضادات الأكسدة، ما يشير إلى أن القيمة الغذائية والصحية للكيوي تختلف بشكل ملحوظ تبعاً للصنف.

وبحسب ما نقل موقع Cleveland Clinic الأمريكي المتخصص بالأخبار الطبية في تقرير حديث، فإن الدراسة المنشورة في مجلة Horticulture, Environment, and Biotechnology العلمية، ونفذها باحثون من جامعة تشونغنام الوطنية (Chungnam National University) في كوريا الجنوبية شملت تحليل عدد من أصناف الكيوي، هي: “Octogreen” و“Garmrok” و“Haegeum” و“Goldone” و“Sweet Gold” و“Sunfl” و“Nokong” و“Hayward”، بهدف تقييم المحتوى من المركبات الفينولية والفلافونويدات، إضافة إلى النشاط المضاد للأكسدة.

وأظهرت النتائج أن إجمالي محتوى المركبات الفينولية (TPC) تراوح بين 6.43 و11.23 ملغ من مكافئ حمض التانيك لكل غرام من المستخلص، في حين تراوح محتوى الفلافونويدات (TFC) بين 1.25 و4.41 ملغ من مكافئ الكيرسيتين لكل غرام، مع تسجيل فروقات واضحة بين الأصناف.

وبيّنت الدراسة أن النشاط المضاد للأكسدة اختلف أيضاً بين الأصناف، حيث أظهر صنف “Sweet Gold” أعلى قدرة على تثبيط الجذور الحرة، في حين سجلت أصناف أخرى مستويات أقل نسبياً، ما يعكس تأثير التركيب الكيميائي على الفعالية الحيوية.

كما استخدم الباحثون تقنيات الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC) لتحديد المركبات النشطة، حيث تبين وجود مركبات رئيسية مثل حمض نيوكلوروجينيك والإبيكاتشين بنسب متفاوتة بين الأصناف، فيما غابت بعض المركبات في أصناف معينة بشكل كامل.

وأشارت النتائج إلى أن التنوع الوراثي بين أصناف الكيوي يلعب دوراً محورياً في تحديد تركيبها الكيميائي وخصائصها الصحية، ما يفتح المجال أمام تطوير أصناف جديدة ذات قيمة غذائية أعلى ومحتوى مضاد أكسدة أقوى.

يذكر أن هذه الفروقات يمكن أن تُستثمر في برامج تحسين الأصناف الزراعية وتوجيه المستهلك نحو خيارات غذائية أكثر فائدة، بما يعزز من دور الكيوي كفاكهة ذات قيمة صحية عالية ضمن النظام الغذائي.